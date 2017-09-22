Вашингтон, 22 сентября, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Глава юридического комитета Сената США Чак Грассли обратился в ФБР с очередным запросом о влиянии «русских хакеров» на ход президентской кампании 2016 года в США, передает Reuters.

Colin Хакер

«Если ФБР действительно передало… предупреждение в ходе избирательной кампании, то остается важный вопрос о том, как на это ответила команда Трампа», — пояснил сенатор.

Напомним, вмешательство «русских хакеров», Кремля и лично президента России в ход президентской кампании 2016 года в США активно муссировалось в американских СМИ после оглушительного поражения Демократической партии на выборах в ноябре 2016 года.

О вмешательстве «русских хакеров» открыто заявляли экс-президент США Барак Обама, проигравший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, конгрессмены, а также представители ФБР. Впрочем, никаких серьезных доказательств данных обвинений до сих пор предоставлено не было.

Президент России Владимир Путин неоднократно называл сообщения о вмешательстве Кремля в американские выборы ложными и «оскорбительными» — прежде всего, для граждан США.

Однако 15 сентября 2017 года о «вмешательстве России» в американские выборы заявил уже госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Странно, что после этих слов Тиллерсон не подал в отставку — версия о «русском вмешательстве» в американские выборы подразумевает, что итогом этого вмешательства стал приход к власти команды Трампа, членом которой госсекретарь являлся с самого начала.

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