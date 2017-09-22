Якутск, 22 сентября, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ сокращает планы продажи алмазов из государственного фонда. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов считает, что переживать по этому поводу не стоит: доля доходов от реализации алмазов в бюджете РФ невелика. Своё мнение эксперт высказал корреспонденту ИА REGNUM.

Tatti777 Алмазы

Планы по продаже алмазов из государственного фонда Минфин РФ сократил на четверть или почти на 10 млрд рублей, аргументировав свои действия сокращением потребности в продаже драгоценных камней, писали «Известия». Второй причиной пересмотра плана в курирующем финансы ведомстве называют падение спроса на алмазное сырьё, который, как опасаются в Минфине, не позволит в полной мере обеспечить исполнение прогнозных показателей в размере 10,5 млрд рублей. Поэтому в 2018—2020 годах продавать алмазы будут на сумму 7,5 млрд рублей ежегодно, за это время бюджет недополучит порядка 10 млрд рублей.

Читайте также: АЛРОСА выручила на ВЭФ $16,5 млн с продажи алмазов и бриллиантов

«Сумма по продажам алмазов незначительна для бюджета России, — уверен Юрий Данилов. — Кроме того, в 2016 году, когда был высокий спрос на алмазы, была продана значительная часть стоков по алмазам АЛРОСА, а также, вероятно, и Минфина. Поэтому, по данным Кимберлийского процесса, Россия импортировала более 40,3 млн карат алмазов на сумму 3578,7 млн долларов по цене 88,75 доллара за карат».

Эксперт обратил внимание на то, что до сих пор на сайте Минфина РФ нет данных по статистике Кимберлийского процесса за 2016 год. «Вероятно, министерство подсчитывает свои прибыли или убытки по приобретаемому и реализуемому сырью, — предполагает кандидат экономических наук. — Тем не менее эта цифра реализации алмазов — примерно 150 млн. долларов — не столь значительна для Министерства финансов России». Юрий Данилов также отметил, что спрос на мировом рынке алмазного сырья, судя по продажам компании De Beers за 7 циклов продаж, остаётся прежним.

Читайте также: Якутии советуют экономить: алмазы продаются, но курс доллара уже не тот

Между тем эксперт отметил, что влияние на формирование негативного отношения к природным алмазам наверняка оказывает авария на руднике «Мир» в Якутии, когда в затопленной шахте погибло восемь человек.

«Авария на руднике «Мир» не скажется на объёмах добычи и реализации алмазов компании АЛРОСА, хотя и оказывает негативное отношение к природным алмазам как «кровавым» и будет способствовать увеличению производства и реализации синтетических алмазов ювелирного качества», — пояснил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА добывала на руднике «Мир», который после аварии законсервирован до 2019 года, порядка 11% всех своих алмазов. Теперь шахта затоплена, и компания намерена наращивать добычу на других своих месторождениях в Якутии и Архангельской области.