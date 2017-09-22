Омск, 22 сентября, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Эксперты прогнозируют, что в Омской области из-за эпидемии чумы свиней снизится цена на свинину, поскольку из-за «чумных» ограничений торговые сети будут попросту «завалены» этим видом мяса. Производители свинины в Омской области, которые не могут выйти на рынок соседних регионов, вынуждены продавать мясо в Прииртышье, сказал в интервью ИА REGNUM экономист Станислав Савельев.

Stuart Webster Свинина

При этом, отметил эксперт, если для потребителей эта ситуация скорее позитивна («если, конечно, они не боятся этой самой чумы, но таких, я думаю, единицы», — оговорился он), то для развития бизнеса производителей свинины, для фермеров, она может нанести серьезный урон.

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По данным органов статистики на 18 сентября, в Омской области килограмм свинины стоил в среднем 238 рублей, в то время как в соседних Новосибирской и Тюменской областях — 275 и 255 рублей соответственно.

Фермеры в регионе уже выражали недовольство происходящим — месяц назад они устраивали митинг, где требовали смягчить или отменить ограничения на продажу свинины. Шумиху вокруг африканской чумы свиней участники акции протеста назвали «полным свинством». Владельцы частных подворий считают, что они мешают крупным игрокам на рынке мяса, и не понимают, зачем уничтожать сотни голов свиней «даже там, где нет падежа, а вирус не подтвержден лабораторно».

Власти региона уверяют, что фермеры, лишившиеся поголовья, получают компенсационные выплаты. Размер выплат составляет 133 рубля за 1 кг живого веса, 186 рублей за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства. Всего из резервного фонда правительства Омской области на выплату этих компенсаций выделено 100 млн рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с 21 июля в регионе действует режим ЧС в связи с распространением этого вируса, не опасного для человека, но способного нанести огромный экономический ущерб. По словам специалистов, заболевших свиней вылечить невозможно, и остается лишь один путь — уничтожение поголовья. Уничтожено уже более 14 тыс. голов.