Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Официальный представитель Северной Кореи Ри Йонг Хо, который находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, пояснил, что имел в виду Ким Чен Ын, говоря о «последствиях за рамками ожиданий» в ответ на угрозы Дональда Трампа, передает Reuters.

Ядерный взрыв

По словам Ри Йонг Хо, КНДР «может рассмотреть» вариант испытаний водородной бомбы в Тихом океане.

Стоит отметить, что представитель Северной Кореи не был официально уполномочен говорить о военных намерениях руководства своей страны.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трамп в речи на 72-й сессии Генассамблеи ООН уже пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею в случае угрозы для самих себя или для своих союзников.

21 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын в заявлении Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) сообщил, что «много размышлял» над словами Трампа и обещает тому «последствия за рамками ожиданий».