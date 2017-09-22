Москва, 22 сентября, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Заявления государственного секретаря США Рекса Тиллерсона об «ответственности», которую «должна нести Россия» за нераспространение ядерной угрозы, сделаны при отсутствии на то морального права, 22 сентября сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Комментируя слова Тиллерсона, произнесенные с трибуны 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о том, что за ядерное оружие в мире отвечают две ядерные державы — Россия и США, Пушков написал:

«Не госсекретарю самой агрессивной страны в мире, устраивающей агрессии и попытки переворотов каждые пять лет, учить других «ответственности».

Отметим, что США принимают участие в сирийском конфликте под лозунгом «Асад должен уйти».

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Отметим также, что Вашингтон поддерживает, в том числе и материально, украинские власти в уничтожении народа Донбасса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Тиллерсон заявил, что «Россия и США разделяют самую большую ответственность за поддержание норм нераспространения и остановку дальнейшего распространения ядерных вооружений».