Бамако, 22 сентября, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Группировки туарегов севера Мали подписали новое соглашение о прекращении огня с правительством, сообщает Associated Press.

Magharebia Туареги. Мали

Соглашение между правительством и группировками содержит пункты о полном прекращении огня и обмене пленными. Ожидается, что к соглашению вскоре присоединятся все неисламистские группировки туарегов Мали.

Боевые действия на севере Мали продолжались несколько месяцев вопреки уже заключенному в 2014 году договору о прекращению огня. Подписание текущего соглашения произошло после ультиматума Совета безопасности ООН от 6 сентября 2017 года.

Напомним, в настоящий момент Мали является одной из самых «неспокойных» стран африканского Сахеля — кроме проблем, связанных с невыполнением мирного соглашения между правительством и сепаратистскими группировками, по-настоящему крупной проблемой Мали является радикальный исламизм.

Миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), размещенная в африканском государстве, регулярно подвергается атакам исламистских группировок — ежегодно в Мали гибнет больше сотрудников ООН, чем в остальных миссиях на планете.

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