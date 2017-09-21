* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 22 сентября, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Террористы группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимают в Сирии чуть более десяти процентов территорий: остальные земли освобождены от боевиков, пишет газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

«От ИГИЛ освобождено 87,4 процента территории САР», — сообщает издание.

По данным издания, с начала операции ВКС РФ в Сирии по террористам нанесено 92 тысяч ударов, ликвидировано почти 97 тысяч объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии за неделю с 8 по 14 сентября 2017 года ВКС России совершили свыше 330 боевых вылетов, уничтожив более 790 объектов международных террористических группировок.

При этом беспилотными летательными аппаратами проведено более 170 вылетов, что позволило выявить свыше 520 террористических объектов.

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