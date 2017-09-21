Берлин, 22 сентября, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Блок христианских демократов и христианских социалистов (ХДС/ХСС) действующего канцлера Германии Ангелы Меркель является лидером опроса общественного мнения накануне выборов в бундестаг, передает Reuters.

(сс) Olaf Kosinsky Эмблема ХДС

Согласно опросу, опубликованному ZDF, ХДС/ХСС имеет поддержку 36% избирателей. Их основные соперники, социал-демократы (СДПГ), имеют поддержку 21,5% граждан Германии.

На третьем месте, по результатам опроса, правая «Альтернатива для Германии» (AfD) с 11% поддержки. За «Свободных демократов» готовы отдать свой голос 10% избирателей, левых из «Линке» поддерживают 8,5%, зеленых — 8% опрошенных.

Поддержка самой Ангелы Меркель, действующего и потенциального канцлера ФРГ, еще выше, чем у ее партии — 56% против 32% у ее соперника из СДПГ Мартина Шульца.

Опрос для ZDF проведен поллстером Forschungsgruppe Wahlen 20 и 21 сентября, выборка опроса составила 1725 человек.

Выборы в бундестаг Германии состоятся 24 сентября. Канцлер Германии будет избран позднее, голосованием наиболее крупной партии или коалиции в бундестаге.