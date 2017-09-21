Дамаск, 22 сентября, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Окружение в зоне деэскалации «Идлиб» (Сирия) и спасение российских военных было прорвано спустя несколько часов после атаки боевиков группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает со ссылкой на Минобороны РФ телеканал НТВ.

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Уточняется, что окружение было прорвано бойцами российских Сил специальных операций при поддержке ВКС РФ. Взвод, державшийся в окружении — это 19 военнослужащих из России и 12 человек из Сирийский Арабской армии. Превосходство террористов оказалось больше в несколько раз, но российские и сирийские бойцы выстояли.

По словам командира взвода Александра Самойлова, его подчиненные с началом минометного обстрела заняли оборону на втором этаже.

«Держали оборону до тех пор, пока не стали попадать мины прямой наводкой в здание. Второй этаж был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где находились военнослужащие САР, — сказал он. — Совместно с ними держали оборону».

Отметим, что за перемещением террористов наблюдали бойцы Сил специальных операций (ССО), которые после атаки исламистов начали бой и оттянули на себя основные силы боевиков. Боец ССО Максим сообщил следующее:

«Именно на своем направлении мы насчитали около четырех или пяти танков и столько же БМП. В каждом БМП находились порядка восьми — десяти человек, и еще пехота шла. И только на нашем направлении было 90−100 человек. Они шли на наши позиции».

Выстоять и победить помогли слаженные действия и предварительные тренировки.

«Противник проводил разведку и пристрелку определенное время. Личный состав был готов к выполнению поставленной задачи, — цитирует Самойлова телеканал «Звезда». — Все знали, отрабатывались вопросы совместные с военнослужащими сирийской армии, поэтому для нас это не было смятением».

Напомним, 19 сентября отряды групировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Хама атаковали взвод российской военной полиции. В бою с террористами трое российских военных были ранены.

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