Москва, 22 сентября, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Власти США пытаются сформировать новую модель международных отношений, которая позволит им выйти за рамки традиционного международного права, в том числе и понятий суверенитета и зон влияния, которые определяются Вестфальской системой. Об этом 21 сентября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Minsvyaz.ru Флаги России и США

«Мы помним о доктрине Монро 1823 года. И Монро называл в очень жёстких терминах Латинскую Америку — (он характеризовал) её как «задний двор» (для США). В 1993 году эту фразу повторил Альберт Гор, но уже по отношению к России. А если мы возвращаемся в 2016 год, то Трамп ведёт свою кампанию и снова называет Латинскую Америку как backyard, «задний двор». Он не стесняется и прямо говорит, что это зона его интересов и даже больше. Это — мой «задний двор», это «моё», — заявил Судаков.

Таким образом, не только в практической деятельности, но и в самой риторике американское руководство систематически выходят за рамки международного права и понятий суверенитета и зон влияния, которые определяются Вестфальской системой, считает политолог.

«Задний двор — это совершенно другая терминология, это не зона влияния. Зона влияния и зона ответственности определены в том числе в глобальном праве, которое отличается от международного права. США в последнее время очень чётко стали проводить большую разницу между международным правом и глобальным правом», — подчеркнул Судаков.

По его словам, апелляция к глобальному праву позволяет США нарушать международное право, поскольку, как им представляется, «глобальное право вбирает в себя как часть международное право», пояснил эксперт.

По его мнению, желание выходить за рамки международного права у Вашингтона будет только возрастать по мере того, как его влияние будет слабеть на международной арене, — а значит, суверенитет стран, сохраняющих независимость своей политики, будут постоянно проверять на прочность

«Успех России заключается в том, что мы до сих пор сохранили полностью свой суверенитет и смогли стать одной из крупнейших держав, которая начинает позиции многополярного мира. Мир ещё не многополярен, США — слишком сильная страна. Но мы сделали все предпосылки для того, чтобы мир смог стать трёхполярным — с Китаем, Россией и США», — указал Судаков.

При этом эксперт подчеркнул, что нельзя надеяться на то, что Вашингтон смирится с сокращением собственного мирового влияния. По его мнению, традиционные американские зоны влияния исчерпали свой потенциал с точки зрения экономических интересов США.

«По большому счёту, вы понимаете, что можете получить от соседа из третьей квартиры, из седьмой, из одиннадцатой, и у вас не появляется (новых возможностей). Ваш рост, рост вашей империи останавливается. Для того чтобы рост вашей империи шёл дальше, вы должны завоёвывать новые территории, получать новые ресурсы для того, чтобы США жили более богато», — заявил Судаков.

«Россия своим ростом будет замедлять рост экономики Америки. Но мы прекрасно понимаем, что США хотят сделать всё, чтобы оттянуть от нас наших союзников. Этих союзников превратить в своих вассалов… Это большое пиратство на большом пиратском корабле», — заключил Судаков.