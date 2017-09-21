Великий Новгород, 21 сентября, 2017, 23:54 — ИА Регнум. В Великом Новгороде состоялись торжества по случаю 1155-летия зарождения российской государственности. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

Дар Ветер Рюрик на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде

Сообщается, что празднование юбилейной даты состоялось сегодня в центре Великого Новгорода. Торжества были открыты Божественной литургией и молебном в Софйском кафедральном соборе. Затем состоялся крестный ход и возложение цветов к памятнику «Тысячелетии России».

В торжественных мероприятиях принял участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимир Севриков. Он зачитал участникам торжеств поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина.

«Этот юбилей знаменует важный этап российской истории — именно тогда, в далеком 862 году, наши предки избрали путь построения сильного государства — на основе единения и согласия. Символично, что праздничные мероприятия проходят на древней новгородской земле, где формировались традиции гражданственности, богатейшее культурное, духовно-нравственное наследие нашего народа, ковалась его ратная слава», — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера.

Напомним, согласно древнерусскому летописному своду XII века «Повести временных лет», в 862 году варяг Рюрик с братьями Синеусом и Трувором по приглашению таких племён как: чудь, ильменские словене, кривичи и весь был призван княжить в Новгород. Это событие, с которого традиционно отсчитывается начало государственности восточных славян, в историографии получило условное название «Призвание варягов». Летописец назвал причиной приглашения междоусобицу, охватившую жившие на новгородских землях славянские и финно-угорские племена. Рюрик пришёл со всем своим родом, называемым русь, этническая принадлежность которого продолжает дискутироваться.

В российской историографии 862 год традиционно считается точкой отсчета отечественной государственности.

«И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. <…> Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик», — сказано в летописном своде.

Происхождение Рюрика до сих пор является предметом научной полемики.