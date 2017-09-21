Москва, 22 сентября, 2017, 00:37 — ИА Регнум. Россия должна выстроить общую логику своих интересов на международной арене. Об этом 21 сентября заявила профессор МГИМО Елена Пономарёва в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Российский флаг

«Главное — не только обозначить, но и начать полноценную полномасштабную работу в отношении выстраивания своих национальных интересов. В этом смысле внешняя политика является во многом продолжением политики внутренней», — заявила Пономарёва.

Она напомнила известный случай, который описывал Евгений Примаков в своей книге «Годы в большой политике»: когда бывший министр иностранных дел Андрей Козырев встречался с экс-президентом США Ричардом Никсоном, и тот задал вопрос о том, какие у новой России национальные интересы. Тогда Козырев ответил, что Россия теперь «мыслит категориями общечеловеческих ценностей», и отметил, что Москва готова обсудит национальные интересы с США, если они подскажут, какими они должны у России быть.

«Американец не знал как реагировать. Вы представляете, когда представитель правопреемницы великой державы задаёт такой вопрос? Это означает, что внешней политики не было вообще», — отметила она.

Пономарёва отметила, что в 1990-х Россия фактически отказалась от национальных притязаний и боялась заявить о своих интересах и зонах влияния на Балканах и в Восточной Европе. Теперь же нервная реакция США и их союзников «обусловлена уже тем, что мы их (зоны интересов) стали просто обозначать — и то далеко не все», считает политолог.

При этом в России «без успеха на внешних политических рубежах не получается успеха во внутренней политике», полагает Пономарёва.

«Те движения, которые осуществляет российское руководство, российское общество вовне — они дают определённый эффект внутри», — указала она.

По её мнению, принципиально ошибочна позиция тех, кто пытается разделить приоритеты в направлении внутренней политики и в направлении внешней — с учётом своего положения на международной арене, своего размера и объёма ресурсов, сосредоточенных на своей территории, Россия не может себе позволить вслед за малыми странами отстраниться от внешнеполитических амбиций.

Сложную картину взаимодействия внешних и внутренних факторов для таких крупных держав, как Россия, отражает хотя бы то, как, казалось бы, парадоксальным образом конфликт с Западом открыл для России множество новых «точек роста» для экономики, отметила профессор.

«Более жёсткая внешняя политика по-другому перезапустила экономику, а ухудшение отношений с европейскими партнёрами меняет вектор на восточных рубежах. В конце концов, усиление конфронтации привело к модернизации армии», — отметила Пономарёва.

«Мы гигантская страна, у нас самые большие границы, мы не можем иметь одни спецслужбы. Без серьёзного военного потенциала и подготовленных военных мы не можем защищать нашу страну», — заключила политолог.