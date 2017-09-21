Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Российская Федерация призывает мировое сообщество начать дискуссию по взаимодействию в киберпространстве и совместной борьбе с киберпреступностью. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Киберпреступность

«Призываем сказать «нет» милитаризации информационного пространства. Нельзя допустить превращения в арену политического противоборства использования информационно-коммуникационных технологий — как инструмента давления, нанесения экономического ущерба, пропаганды идей террористической и экстремистской идеологии», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, который возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров подчеркнул, что по мнению Москвы, необходимо нацелить усилия ООН на выработку отвечающих интересам безопасности всех государств правил ответственного поведения в цифровой сфере.

«Россия подготовила проект универсальной конвенции о противодействии киберпреступности, включая хакерство. Предлагаем начать дискуссию уже в ходе нынешней сессии», — рассказал министр.