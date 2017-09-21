Комрат, Молдавия, 21 сентября, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Народное собрание Гагаузии приняло заявление, в котором «предостерегает» правительство Молдавии относительно необоснованного объявления персонами нон-грата иностранных представителей и чиновников. Как передает корреспондент ИА REGNUM это стало реакцией на состоявшееся еще в июле объявление персоной нон-грата в Молдавии вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Гагаузские депутаты уверены, что развязывание необоснованных дипломатических войн — не в интересах Молдавии. В НСГ «с непониманием» отнеслись к решению правительства объявить Рогозина персоной нон-грата в Молдавии, поскольку это «не соответствует политическим и экономическим реалиям».

Депутаты напомнили, что большое число молдавских граждан находятся в России на заработках. «Нас с Россией объединяют гуманитарные и экономические связи, которые являются результатом совместного труда наших отцов и дедов», — цитирует текст документа издание «Гагауз-инфо».

«Согласно современной практики международных отношений, государства стремятся налаживать взаимовыгодные связи для улучшения жизни граждан. Почему мы действуем наоборот? […] НСГ предостерегает кабинет министров в необоснованном объявлении иностранных представителей и чиновников персонами нон-грата», — говорится в заявлении, принятом депутатами большинством голосов.

ИА REGNUM напоминает, что большинство в парламенте Гагаузии контролирует группа, связанная с Демпартией Молдавии, руководство которой и принимало решение об объявлении Рогозина персоной нон-грата