Актёр и сценарист Виктор Мережко госпитализирован в Москве
Москва, 21 сентября, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Российский актер и сценарист Виктор Мережко 21 сентября был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве, передаёт телеканал НТВ.
Как сообщили в Союзе кинематографистов России, Мережко почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую помощь.
При этом, как отмечается, ещё накануне вечером кинематографист посещал фестиваль «Евразийский мост» и не испытывал недомогания.
Telegram-канал Mash сообщает, что Виктору Мережко стало плохо во время съёмок, его доставили в больницу с подозрением на инсульт.
Напомним, в июле 2017 года Виктор Мережко отметил свой 80-летний юбилей.
Мережко является автором сценариев таких фильмов, как «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и других, а также сценариев к мультфильмам «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Приключения пингвиненка Лоло».