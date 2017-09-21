Москва, 21 сентября, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Российский актер и сценарист Виктор Мережко 21 сентября был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве, передаёт телеканал НТВ.

Dmitry Rozhkov Виктор Мережко

Как сообщили в Союзе кинематографистов России, Мережко почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую помощь.

При этом, как отмечается, ещё накануне вечером кинематографист посещал фестиваль «Евразийский мост» и не испытывал недомогания.

Telegram-канал Mash сообщает, что Виктору Мережко стало плохо во время съёмок, его доставили в больницу с подозрением на инсульт.

Напомним, в июле 2017 года Виктор Мережко отметил свой 80-летний юбилей.

Мережко является автором сценариев таких фильмов, как «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и других, а также сценариев к мультфильмам «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Приключения пингвиненка Лоло».