Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 22:33 — ИА Регнум. 21 сентября был разыгран матч 1/16 Кубка России между командами «Динамо СПБ» и «Зенит». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

На 37-й минуте российский правый вингер Артем Кулишев открыл счет сказочным ударом с нулевого угла, перебросив Юрия Лодыгина — 1:0.

Через 6 минут Максим Барсов удвоил преимущество хозяев точным ударом в дальний угол — 2:0.

На 60-й минуте аргентинский полузащитник Леандро Паредес сократил отставание в счете пушечным ударом с 35 метров в левую «девятку» — 2:1.

Через 2 минуты российский оттянутый форвард Дмитрий Полоз сравнял счет ударом в ближний угол — 2:2.

На 111-й минуте Артем Кулишев вывел «Динамо» вперед ударом с пенальти — 3:2.

Статистика матча («Динамо СПБ» / «Зенит»)

Удары 13/15

Удары в створ 8/5

Владение 43%/57%

Составы на матч:

«Динамо СПБ»: Книга, Бабенков, Юрганов, Бычков, Цвейба, Песегов, Рогов, Кулишев, Барсов, Коротаев, Соловьев.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Мевля, Паредес, Ригони, Нобоа, Жирков, Полоз, Новосельцев, Капленко.

Предупреждения: Песегов — 32, Соловьев — 73, Капленко — 111, Маркосов — 117.

Удаления: Мевля — 10.

Голы: Кулишев 37 — 1:0, Барсов 43 — 2:0, Паредес 60 — 2:1, Полоз 62 — 2:2, Кулишев (пен) 111 — 3:2.