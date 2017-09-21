Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Турция разместит свои войска в северном районе сирийской провинции Идлиб в рамках соглашения о деэскалации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 21 сентября сообщает Reuters.

U.S. Navy Турецкие спецназовцы

Эрдоган сделал своё заявление во время интервью на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Турции также предупредил Вашингтон, что решение о поставке вооружений курдским отрядам YPG, сражающихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, может нанести ущерб Вашингтону и его союзникам.

Напомним, ранее боевики террористических группировок предприняли попытку массированного наступления севернее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб».

В наступлении также участвовали отряды вооруженной сирийской оппозиции, которые отказались соблюдать режим прекращения огня, соглашение о котором было подписано в середине сентября 2017 года в Казахстане.

Правительственные силы САР при поддержке авиации ВКС РФ и сил специального назначения России вытеснили боевиков из захваченных позиций.