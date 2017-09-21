Турция направит войска в сирийскую провинцию Идлиб
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Турция разместит свои войска в северном районе сирийской провинции Идлиб в рамках соглашения о деэскалации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 21 сентября сообщает Reuters.
Эрдоган сделал своё заявление во время интервью на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Турции также предупредил Вашингтон, что решение о поставке вооружений курдским отрядам YPG, сражающихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, может нанести ущерб Вашингтону и его союзникам.
Напомним, ранее боевики террористических группировок предприняли попытку массированного наступления севернее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб».
В наступлении также участвовали отряды вооруженной сирийской оппозиции, которые отказались соблюдать режим прекращения огня, соглашение о котором было подписано в середине сентября 2017 года в Казахстане.
Правительственные силы САР при поддержке авиации ВКС РФ и сил специального назначения России вытеснили боевиков из захваченных позиций.