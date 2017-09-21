Страсбург, Франция, 21 сентября, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Комитет министров Совета Европы, который осуществляет надзор за исполнением решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), считает, что власти Российской Федерации якобы нарушают гражданские права оппозиционного блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Совета Европы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорога в Кремль

Речь идёт о том, что Совет Европы по сути требует от Москвы допустить Навального к выборам президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2018 года.

В заявлении отмечается, что в феврале 2016 года ЕСПЧ признал несправедливым первое решение российского суда по уголовному делу «Кировлеса». Несмотря на это решение, российские власти, по мнению Совета Европы, продолжают ущемлять гражданские права политика.

Комитет министров призывает российские власти «срочно принять меры для устранения последствий» принятого российским судом решения по делу «Кировлеса», в частности запрета на то, чтобы Навальный баллотировался на выборах президента.

В Совете Европы напомнили, что после решения ЕСПЧ российские власти передали дело «Кировлеса» на повторное рассмотрение, но в итоге приговор Навальному остался в силе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2013 года Ленинский суд города Кирова признал Навального и его подельника Петра Офицерова виновными в мошенничестве при ведении бизнеса с компанией «Кировлес». Навальный подал апелляцию на это решение, которая дошла до ЕСПЧ.

В феврале 2016 года ЕСПЧ вынес решение о нарушении прав Навального и Офицерова при рассмотрении дела «Кировлеса». В ноябре 2016 года Верховный суд России отменил приговор Навальному и Офицерову и вернул дело на новое рассмотрение.

В феврале 2017 года тот же Ленинский суд города Кирова вновь признал Навального и Офицерова виновными. Навальный был приговорён к пяти годам лишения свободы условно.

В соответствии с российским законодательством, судимость Навального не позволяет ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Тем не менее Навальный пытается вести президентскую кампанию, открывает предвыборные штабы в крупных городах и собирает со своих сторонников средства.