Москва, 21 сентября, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Новые санкции США в отношении КНДР однозначно носят провокационный характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Их расширение не приблизит решения северокорейской проблемы. Продолжающиеся ракетные испытания Пхеньяна как раз свидетельствуют о бесполезности санкционного давления», — говорит парламентарий.

По мнению депутата, необходимо искать способы, как выйти из этого замкнутого круга, иначе последствия могут обернуться катастрофой для всего человечества.

Минфин США получил дополнительные полномочия по введению санкций в отношении КНДР, заявил в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Санкции коснутся «лиц, компаний и финансовых институтов, финансирующих или способствующих торговле с Северной Кореей», — сказал он.