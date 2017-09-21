Вашингтон, 21 сентября, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Конгресс США отложил слушания, назначенные после запрета продуктов «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях, на которых должен был выступить глава российской компании Евгений Касперский.

gilipollastv У офиса «Лаборатории Касперского»

«Только что мне сообщили, что слушания в Конгрессе США отложили на неопределённое время», — написал Евгений Касперский 21 сентября на своей странице в Twitter.

13 сентября министерство внутренней безопасности США предписало всем государственным учреждениям в течение трёх месяцев провести инвентаризацию антивирусного ПО, выявить электронные системы, где используется продукция «Лаборатории Касперского», и перейти на другие антивирусы.

Такое требование МВБ объяснило якобы наличием «угроз безопасности» для США в связи с тем, что «Лаборатория Касперского» может быть связана с российским правительством.

В компании отвергли обвинения в свой адрес и заявили предоставить властям США дополнительную информацию, чтобы подтвердить необоснованность претензий.

Позднее стало известно, что Комитет по науке, космосу и технологиям в Конгрессе США намерен провести 27 сентября слушания, посвящённые продуктам «Лаборатории Касперского» и «рискам, которые они представляют для систем США». Евгений Касперский был приглашён выступить на слушаниях.