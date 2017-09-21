Ленинградская область, 21 сентября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Наибольшее число аварий со смертельным исходом, в том числе из-за неудовлетворительного состояния дорог, произошло в Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области. Об этом сегодня, 21 сентября, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в регионе рассказал и.о. начальника УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Максим Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ДТП

Количество аварий со смертельным исходом также возросло в Лодейнопольском, Бокситогорском и Волосовском районах.

В то же время общее количество ДТП в Ленинградской области по итогам восьми месяцев 2017 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) снизилось на 13,6%. Рост числа аварий зафиксирован только в Приозерском (на 3,4%) и Сосновоборском (на 1,5%) районах области.

«Но это не говорит, что мы достигли чего-то феноменального. На аварийных участках и происходит больше ДТП. Под капотом 200 и 500 лошадей, молодёжь их не чувствует, сами погибают и уносят с собой другие жизни», — отметил Орлов.

Смертность в результате ДТП в целом по региону снизилась на 6,5%. Всего в ДТП за восемь месяцев текущего года погибло 275 человек. Значительный рост погибших, по словам Орлова, зафиксирован в Лодейнопольском районе — на 125%. Также возросло количество погибших в результате ДТП во Всеволожском (49 погибших, рост на 8,9%), Выборгском (39 жертв, на 5,4%), Киришском (5 погибших, на 25%), Бокситогорском (8 человек, на 14,3%), Волосовском (14 погибших, на 27,3%) районах.

Ранения различной степени тяжести в ДТП получил 2281 человек, что ниже на 10,8% показателей аналогичного периода прошлого года. Число раненных участников увеличилось в Гатчинском, Приозерском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе. Наибольшая тяжесть последствий ДТП оказалась в Лодейнопольском районе.

В целом в регионе снизилось на 36,3% число ДТП, сопутствующими условиями наступления которых явилось неудовлетворительное состояние улиц и дорог. Всего произошло 575 таких аварий. Число погибших снизилось на 37,7% (94 человека), на 31,9% сократилось количество раненых (821 человек). Однако рост таких ДТП произошел в Сосновоборском округе (39 аварий, рост на 95%). Наибольшее число людей погибло в результате таких происшествий во Всеволожском и Выборгском районах.

При этом сократилось на 16,6% число аварий, произошедших по вине водителей. Всего зарегистрировано 1470 таких ДТП, в них погибло 247 человек (на 5,4% меньше, чем в 2016-м) и получили ранения 2083 человек (на 12,7% меньше). Наибольший рост числа происшествий из-за нарушений ПДД водителями наблюдается во Всеволожском, Выборгском, Киришском, Лодейнопольском, Лужском и Волосовском районах.

Снизилось число ДТП, где водители находились в состоянии опьянения. Возросло число таких происшествий в Лужском, Подпорожском и Волосовском районах области. Из-за нарушений пешеходами в нетрезвом состоянии произошло восемь происшествий, что на 27,3% меньше аналогичного периода прошлого года.

Количество ДТП с участием детей возросло на 1,9%, всего произошло 215 таких аварий. Число погибших сократилось на 20% (4 ребенка), а количество раненных детей увеличилось на 5,7% (243 ребенка). Погибли дети в Выборгском, Киришском, Кировском и Тосненском районах.

Пешеходные переходы до сих пор не соответствуют требованиям и опасны возле двух третей школ региона. В частности, во Всеволожском районе 11 детских учебных образовательных учреждений не отвечают требованиям безопасности дорожного движения. На территории Гатчинского района таких учебных заведений 12.