Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Первый в своей серии атомный ледокол «Сибирь» будет спущен на воду завтра, 22 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, торжественная церемония пройдет на Балтийском заводе в Петербурге.

Bz.ru Корпус атомного ледокола «Сибирь» на стапеле

Первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220 был заложен на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. Атомоходы этой серии станут самыми большими и самыми мощными в мире. Сдача в эксплуатацию ледокола «Сибирь» намечена на ноябрь 2021 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — предназначены для круглогодичной проводки судов (в том числе крупнотоннажных), лидирования караванов в Западном районе Арктики. Возможно их использование и при ледокольной проводке судов на мелководных участках Енисея и Обской губы. «Сибирь» сможет буксировать суда во льдах и на чистой воде, выполнять спасательные работы в открытой воде и в ледовых условиях.

Также «Сибирь» оснащена двухреакторной радиоактивной установкой «РИТМ-200» с реакторами тепловой мощностью 175 МВт каждый — это на 35 МВт больше, чем мощность установки, используемой в современных атомных ледоколах. В то же время «РИТМ-200» почти в два раза легче и компактнее, соответственно дешевле по материалоемкости и занимает меньше места на судне и, следовательно, экономически более эффективна.

На церемонии спуска ледокола на воду будут присутствовать заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и другие. Крестной матерью нового атомохода станет председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

В этот же день в Петербурге состоится выездное заседание президиума Госкомиссии по развитию Арктики под председательством Дмитрия Рогозина.

Основные характеристики атомного ледокола «Сибирь»:

Длина — 173,3 м;

Длина по КВЛ — 160 м;

Ширина — 34 м;

Ледопроходимость — 2,8 м;

Высота борта на миделе до ВП — 15,2 м;

Осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м;

Минимальная рабочая осадка — 8,55 м;

Водоизмещение — 33,54 тыс. тонн;

Назначенный срок службы — 40 лет.

Заказчик — Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Экипаж универсального атомного ледокола — 75 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сдача в эксплуатацию ледокола «Арктика» — головного атомохода проекта — будет сдвинута с 2017 на 2019 год. Из-за этого придется перенести сроки сдачи и серийных ледоколов проекта 22 220 — «Сибирь» и «Урал». Причиной стали проблемы с турбинами для ледоколов, возникшие в том числе из-за разрыва связей с Украиной, а также технические и кадровые трудности.

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Главное отличие атомных ледоколов — огромная энерговооруженность и способность работать без «дозаправки» несколько лет. Кроме того, запасы топлива не занимают места на судне, что позволяет увеличить полезную нагрузку и более года работать без захода в порт. Мощность атомного ледокола дает возможность работать во льдах толщиной 2,8 метра, что существенно выше максимальных возможностей по толщине ледового покрытия для дизельного ледокола.

Балтийский завод — Судостроение входит в Объединенную судостроительную корпорацию. По контракту с ФГУП «Росатомфлот», Балтийский завод строит три атомных ледокола проекта: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Технический проект атомоходов разработан ЦКБ «Айсберг».