Вильнюс, 21 сентября, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Литва предложила Турции присоединиться к международному проекту «Викинг» в ходе заседания совместной литовско-турецкой комиссии по вопросам дорожного транспорта в Анкаре. Об этом сообщили в министерстве сообщения Литвы.

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На заседании обе стороны также договорились о квотах разрешений для дорожного транспорта на 2018 год, а также о дополнительных разрешениях для перевозчиков на этот год.

«Литва заинтересована развивать международную эффективно действующую цепочку транспорта и логистики, а этой цели добивается, продолжая развитие интермодальных многосторонних проектов и приглашая турецкую сторону теснее сотрудничать», — заявил на встрече вице-министр сообщения Литвы Ричардас Дягутис.

Он также отметил, что основными целями дальнейшего развития грузоперевозок в направлении Турции являются повышение эффективности морской связки через Чёрное море, устанавливая время транзита, ценообразование морских фрахтов, особенности экспедирования в украинских портах и внедрение принципа одного окна поезда «Викинг» на Украине и в Белоруссии, при конкурентоспособной цене общих дополнительных услуг.

Предполагается, что благодаря системе смешанных перевозок удастся облегчить международные грузоперевозки, соединить транспортные сети Восточной Европы, Балтийского региона, бассейна Чёрного моря, Ближнего Востока и Кавказа и эффективнее пользоваться возможностями, предоставляемыми проектом «Викинг».

В области международных грузоперевозок планируется перейти к использованию более устойчивых видов транспорта в регионе. При развитии современных перевозок не только по автомобильным, но и по железным дорогам и системе морского транспорта будут предусмотрены альтернативные решения, которые смогут принести социальную, экономическую и экологическую выгоду.

Согласно данным, в 2016 году товарооборот между Литвой и Турцией вырос на 15,8% и достиг рекордных 347,5 млн евро.

Напомним, что Украина в феврале 2016 года подписала меморандум с литовскими партнерами относительно объединения нового «Шелкового пути» с поездом «Викинг». «Это означает, что в рамках нашего сотрудничества с Европейским союзом и реализации Соглашения о зоне свободной торговли к этому Шелковому пути будет подключена не только Украина, не только Грузия, Азербайджан, Казахстан и Китай, но и страны — члены Европейского союза», — подчеркнул тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2016 года из Ильичевского морского порта (Одесская область) был запущен экспериментальный поезд по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай. Планировалось, что контейнерный поезд, состоящий из 10 вагонов, доставит украинские грузы на казахстанскую станцию Достык на границе с Китаем за 11−12 дней. Однако в реальности путь занял 16 дней. СМИ также сообщили о том, что поезд «потерялся» на территории Казахстана.

Контейнерный поезд Viking осуществляет перевозки между портами Балтийского и Черного морей по маршруту Ильичевск (ныне Черноморск) (Украина) — Минск (Белоруссия) — Клайпеда (Литва) с 2003 года. Поездом транспортируются универсальные и специализированные контейнеры.