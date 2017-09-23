Кызыл, 23 сентября, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Идея переименовать республику Туву в Урянхай, а тувинцев называть урянхайцами, вновь получила огласку. Подобную инициативу выдвигает тувинский общественный деятель Игорь Иргит, адресуя к историчности предлагаемых наименований. Китайцы и монголы до сих пор говорят про «урянхайцев», которые, указывает Иргит, входили в костяк элитного воинского отряда Чингисхана. Инициативу и реакцию на нее изучает Сибирская редакция ИА REGNUM.

Dmitriy Stepanov В городском парке Кызыла, Тува

Мнение, высказанное Иргитом, разделяют далеко не все. Когда некоторое время назад идею переименовать республику в «Урянхай» озвучил премьер Тувы Шолбан Кара-оол, газета «Риск» отозвалась на это встречным вопросом — почему чиновника потянуло во времена китайского владычества?

«Зачем напоминать тувинцам, что они в Урянхае китайской империи были рабами?», — спрашивает издание, допуская, что Китай может быть и не при чем, просто премьер ищет способ войти в историю края. По примеру Шериг-оол Ооржака, который сменил Туву на Тыву.

Однако, по мнению политолога и этнографа Бориса Мышлявцева, дело вовсе не в желании вернуть китайское название, потому что и «Тува» имеет свои глубокие исторические корни.

«Особенно удивляет, что пару лет назад все эти идеи озвучивал глава республики Кара-оол. То есть предложение Иргита — это не маргинальное течение, а, вероятно, какая-то системная акция. Спецслужбам есть повод приглядеться к этим странным идеям», — считает политолог, подчеркивая, что сейчас Туву официально называют Урянхаем только в документах частично признанной Республики Китай (Тайвань).

Насколько безобидны такие инициативы, и какими могут оказаться следующие шаги, читайте здесь: Игры с переименованием. Туву хотят вернуть в Китай?

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