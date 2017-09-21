Вашингтон, 21 сентября, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп анонсировал указ об очередном расширении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает АВС.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Дональд Трамп сделает «важное заявление» по ситуации на Корейском полуострове.

Указ Трампа расширит санкции в отношении компаний, которые ведут бизнес с Северной Кореей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что американские власти могут прекратить торговые отношения со всеми странами, которые так или иначе торгуют с КНДР.

Когда журналисты уточнили у Мнучина, касается ли это Китайской Народной Республики, которая является одним из ключевых торговых партнёров Северной Кореи, он ответил, что «никто не будет исключён».

Однако он оговорил, что подобным инструментов Вашингтон будет пользоваться осторожно.