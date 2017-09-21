Киев, 21 сентября, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Экономика Украины находится в стагнации и демонстрирует незначительный рост после краха в 2014—2015 гг., когда, по данным минфина, обвал ВВП составил 60%. Так, по состоянию на сентябрь этого года украинская экономика растет уже шесть кварталов подряд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

В частности, 21 сентября президент Украины Петр Порошенко в своем видеообращении на открытии Украинского финансового форума в Одессе заявил, что руководители предприятий фиксируют рост оптимистических ожиданий по развитию макроэкономических показателей.

«ВВП растет уже шесть кварталов подряд после 14 кварталов падения. Уверенности в том, что экономисты не ошибаются в положительных прогнозах, добавляют и сигналы, которые мы получаем от бизнес-среды», — рассказал Порошенко.

Он считает, что восстановление роста ВВП произошло благодаря жестким антикризисным шагам украинского правительства, снижению налоговой нагрузки, дерегуляции, антикоррупционным мерам, открытию новых внешних рынков, в том числе благодаря действию соглашения об ассоциации Украины с ЕС и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Порошенко отметил, что, согласно исследованию Европейской бизнес-ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины покинул отрицательный уровень и стал самым высоким за шесть лет, включая довоенные.

«Опрошенные этой же ассоциацией предприятия планируют в следующем году расширение производства, увеличение зарплат, создание новых рабочих мест», — добавил Порошенко.

Он сообщил, что Украина передала руководству Евросоюза новые инициативы относительно долгосрочного сотрудничества с ЕС.

«Как дорожную карту я рассматриваю соглашение об ассоциации. Этот объемный документ — моя настольная книга, мой handbook. Но наши амбиции распространяются значительно дальше. Украинская сторона уже внесла на рассмотрение руководства Евросоюза новые инициативы относительно стратегического видения долгосрочного сотрудничества. Это присоединение к Таможенному союзу ЕС, к Энергетическому союзу ЕС, к общему авиационному пространству и единому цифровому рынку», — уточнил президент.

Порошенко считает, что реализация этих инициатив превратит восточные границы Украины в восточные границы Евросоюза.

«В результате такой стратегии мы максимально приблизимся к критериям членства в Европейском Союзе. Украина секторально интегрируется с ЕС, почти так же как любая другая страна Евросоюза… Поэтому готовьте деньги и приходите первыми в страну, которая на наших глазах становится частью единого европейского рынка», — подчеркнул Порошенко.

В то же время, 21 сентября, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Порошенко признал, что ни одна страна не в состоянии самостоятельно достигнуть устойчивого развития без стойкого мира и безопасности.

«Я уверен, что ни одна страна не в состоянии самостоятельно достигнуть устойчивого развития без стойкого мира и безопасности, поэтому укрепление мира и содействие укреплению безопасности должно стать решительной и объединяющей силой наших совместных усилий по достижению целей устойчивого развития», — сказал Порошенко.

В свою очередь, на одесском форуме министр финансов Украины Александр Данилюк выразил желание ускорить рост украинского ВВП до 7% в течение 2018—2019 годов.

«Я хочу принести рост в Украину на 6—7% в течение следующих двух лет», — сказал Данилюк на Украинском финансовом форуме.

Кроме того, директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен спрогнозировал рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%. По ее словам, Киев демонстрирует недостаточный прогресс в реформах.

«Если рост продолжится на том же уровне, как сейчас, этого будет недостаточно, чтобы повысить уровень доходов граждан… Земельная реформа — одна из самых важных. Как и те, которые уже есть в парламенте», — сказала Кахконен в Одессе.

В то же время жесткой критике экономическую политику Порошенко подверг депутат, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

«Вся действующая власть не способна показать указатель, по которому должна двигаться страна к своему будущему. Для президента Порошенко главные вызовы, которые стоят сейчас перед Украиной, — это популизм, выборы, дестабилизация. А для нас — это безработица, безденежье и развал страны, к которому привела политика нынешней власти», — отметил Ляшко 18 сентября на заседании Согласительного совета, передает пресс-служба нардепа.

Он убежден, что для нынешней власти собственные интересы важнее интересов украинцев.

«Наши украинские шахтеры сидят без работы, а мы покупаем импортный уголь, импортный газ, импортные нефтепродукты. О какой безопасности государства может идти речь, если Украина — энергетически зависима? И вместо того, чтобы от нее избавиться, мы, наоборот, тратим миллиарды долларов на закупку импортных энергоносителей. Также вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказывает, что нужно отменить наш мораторий на вывоз леса-кругляка, ведь надо получить очередной кредит в 600 млн евро. Это рабочие места и зарплаты украинцев», — возмутился Ляшко.

При этом украинский бизнесмен, народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский считает, что все попытки обеспечить экономический рост не будут работать, пока в Донбассе не установится мир.

«Всё пустое, если не будет мира на юго-востоке. Это всё не работает. Первый пункт любого плана — мир на Донбассе, стабильный мир в стране. После этого будет экономический рост. Я считаю за цель, — вернутся к тому ВВП, который был в 2013 году. Это сверхцель», — сказал Новинский в эфире телеканала «112 Украина».

21 сентября народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович призвал привлечь к ответственности главу Национального банка Валерию Гонтареву за уничтожение банковского и экономического секторов страны.

«Самое страшное и самое важное сегодня, что не дает подняться никому, — это ситуация в банковской сфере. Люди могут работать, их сбережения будут пропадать в лопнувших банках, предприятия будут открываться, их счета закрываются в банках. 284 млрд гривен (10,8 млрд долл. — ИА REGNUM ) — это сумма, по которой НАБУ расследует похищения по банковской сфере. Весь Пенсионный фонд меньше. Значит, украли целый фонд. Мы могли пенсии в два раза за секунду поднять. Ответственные за это два человека: Гонтарева, которая четвертый месяц находится в отпуске, и Рожкова, которая ее замещает, и которую сейчас цинично предлагать на пост главы Нацбанка. Такого уровня хищения не было в мире. Мы не можем это «проглотить», закрыть глаза на уничтожение финансовой системы. Для нас, украинцев, очень важно посадить в тюрьму Гонтареву и Рожкову», — предложил Рабинович в эфире телеканала «Южный».

По мнению председателя правления Правэкс Банка Тараса Кириченко, Украина может быть привлекательной для тех инвесторов, которые заинтересованы в долгосрочном инвестировании. «Украинский банковский сектор может быть привлекателен для тех игроков, кто хочет сделать ставку либо на Украину и ее рост в макроперспективе, либо для тех, кто хочет попробовать специализированные бизнес-модели, например, связанные с интернетом, аграрным бизнесом, малым бизнесом и так далее. Покупка банка — это очень дорогое удовольствие и серьезная инвестиция, и те, кто будет проводить сделки по покупке банков на украинском рынке, станут серьезными игроками, заинтересованными в долгосрочной инвестиции», — сказал Кириченко, передает Realist.

Пока же объемы инвестиций на Украину падают.

«Нетто-приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину по итогам первого полугодия 2017 года составил $ 1,5 млрд, тогда как за аналогичный период 2016 года он равнялся $ 2,1 млрд. То есть, несмотря на рост экономической активности, приток иностранных инвестиций даже не стагнирует, а затухает», — констатирует СЕО «Альфа-Банка Украина» Иван Свитек.

Как сообщалось, министерство экономического развития и торговли Украины оценило рост ВВП в январе — июне 2017 года в 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году — на уровне 3,2%, в 2019 году — на уровне 4%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%.

Напомним, в августе 2017 года рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Украины в украинской и иностранной валюте, а также эмитентов в иностранной валюте по финансированию инфраструктурных проектов (Fininpro) с Caa3 до Caa2. Как сообщалось, 12 мая 2017 году S & P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-B». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «стабильный». Рейтинг Украины по национальной шкале подтвержден на уровне «uaBBB-».

Ранее сообщалось, что страны ЕС и США разрабатывают «план Маршала для Украины». Он предполагает ежегодное выделение Киеву 5 млрд евро на проведение структурных реформ и модернизацию экономики. Инициатором плана выступил литовский Сейм. В марте 2017 года Европейская народная партия приняла резолюцию, в которой призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины. ЕНП считает, что план должен включать разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.