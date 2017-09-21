Минск, 21 сентября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Операторы мобильной связи Белоруссии и России договорились по поводу снижения цены сообщений при пересылке из одной страны в другую. Теперь стороны обсуждают возможность полной отмены роуминга внутри Союзного государства. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков на пресс-конференции в Минске.

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Глава белорусского ведомства отметил, что сейчас он вместе со своими российскими коллегами прорабатывает вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией. Так, осуществлены уже первые мероприятия. Например, удалось договориться о снижении цен на сообщения в роуминге.

При этом Попков заявил, что «ни к какому нулю мы не придем», потому что «за всё надо платить». То есть если не будет роуминга между двумя странами, то сохранятся операторские отношения. Какие-то деньги при звонках из страны в страну все равно придется тратить, однако министр пообещал, что эта цена будет разумной.

Глава минсвязи Белоруссии таким образом объяснил ситуацию: «Экономику не обманешь. Всё равно надо обслуживать оборудование, за каналы связи платить».

Кроме того, министр призвал смотреть на проблему широко. Речь идет о том, что с 1 января 2020 года члены ЕАЭС планируют определить единый подход по формированию входящих звонков. Таким образом, возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией — это только часть большой задачи, которую предстоит решить еще другим членам союза.

Напомним, что тему отмены роуминга между Россией и Белоруссией обсуждают уже на протяжении многих лет. Еще в 2014 году министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Нурлан Алдабергенов заявлял, что роуминг между Россией, Белоруссией и Казахстаном в ближайшее время должны отменить. Однако, как видим, и через три года подобных договоренностей достигнуть не удалось.

Последний раз эта тема активизировалась в июне 2017 года, но уже на очень высоком уровне. Тогда состоялось заседание Высшего государственного совета (ВГС), на которой спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг между союзными странами. Матвиенко заявила, что такое нововведение позволит облегчить ведение бизнеса.

Александр Лукашенко поддержал эту идею и назвал ее весьма разумной. Глава Белоруссии пообещал поручить проработку возможности отмены роуминга между Россией и Белоруссией.

Позднее Валентина Матвиенко встретилась с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым и заявила, что IT-компании и сотовые операторы могут поддержать отмену роуминга в Союзном государстве. Спикер Совета Федерации сказала, что при рыночной экономике власти не могут командовать, но все же дала министру месяц, чтобы проработать предложение относительно мобильной связи. Судя по всему, Матвиенко действительно «загорелась» этой идеей, пообещав, что в случае возникновения правовых барьеров законодатели могут помочь.

В июле 2017 года фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

Что Москве и Минску мешает реализовать идею об отмене роуминга? Как отмечали в компании «Вымпелком», операторе, который оказывает услуги связи для своих клиентов в Белоруссии через сети местных партнеров, оптимизация работы мобильной связи зависит и от местных компаний, и от урегулирования законодательных вопросов, и от телекоммуникаций. Цены могут корректироваться, но зависит это не только от операторов в РФ, но и от роуминговых партнеров. Еще один серьезный барьер — стоимость завершения трафика на белорусские сети. Эксперты также отмечают, что вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве давно педалируется, однако операторы каждый раз прикладывают массу усилий для защиты своих экономических интересов и тормозят процесс, поэтому без решений на законодательном и политическом уровнях изменить ничего не получится.

В то же время положительным примером может служить Евросоюз, где не так давно удалось отменить роуминг. Александр Суриков, российский посол в Минске, по этому поводу заявил, что Союзному государству надо перенять опыт ЕС в этом вопросе.