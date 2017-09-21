Киев, 21 сентября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Украинская государственная компания «Нафтогаз» может увеличить до $7 млрд сумму иска к российскому «Газпрому», поданного в связи с потерей активов в Крыму. Об этом 21 сентября сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР «Довольно!»

«Сумма — более $5 млрд. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около $7 млрд», — написал Витренко.

Он добавил, что «это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов». «Сюда входят и производственные активы нашей дочерней компании «Черноморнефтегаз», и принадлежащий «Нафтогазу» газ в подземном хранилище в Крыму, и активы других дочерних компаний «Нафтогаза», — пояснил Витренко.

Как передавало ИА REGNUM, накануне пресс-служба «Нафтогаза» сообщила о подаче иска против «Газпрома» в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Украинская сторона намерена возместить «убытки, причинённые незаконным захватом Россией активов группы компаний в Крыму». В «Нафтогазе» рассчитывают, что судебное решение будет объявлено до конца 2018 года.

Напомним также, что до конца ноября Стокгольмский арбитражный суд должен вынести решение по двум другим спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом» — о поставках газа на Украину и его транзите через украинскую территорию.

«Газпром» пытается взыскать с украинской компании свыше $37 млрд за недобор топлива по условию «бери или плати», а также за неоплаченные Киевом поставки в мае — июне 2014 года, включая пени. «Нафтогаз» во встречном иске, в частности, требует от «Газпрома» компенсации за снижение объёмов транзита и низкую транзитную ставку.