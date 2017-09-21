Киев, 21 сентября, 2017, 17:43 — ИА Регнум. На Чернобыльской атомной электростанции не хватает места для захоронения переработанных радиоактивных отходов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения вокруг ЧАЭС.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

Сообщается, что в настоящее время на Чернобыльской атомной электростанции накоплено около 20 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов. Весь объем заполнил оба существующих на ЧАЭС хранилища для ядерных отходов.

По предварительным оценкам специалистов, на переработку такого объема отходов потребуется около 29 лет.

При этом количество упаковок радиоактивных отходов, которые подлежат захоронению, после переработки превысит 300 тысяч. В настоящее время хранилище для уже переработанных отходов на комплексе производств «Вектор» рассчитано только на 70 тысяч упаковок.

Решить эту проблему у Украины не получиться из-за нехватки средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти пытались сделать из ЧАЭС «привлекательный инвестиционный объект». В частности, речь шла о создании солнечной электростанции мощностью в 100 МВт на территории зоны отчуждения. Однако реальные инвесторы до сих пор не найдены.