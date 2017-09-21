Москва, 21 сентября, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Конфликт между представителями охраны и трудовыми мигрантами в Москве означает, что мигранты адаптировались в обществе и хотят отстаивать свои права, считает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Юлия Флоринская. Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября, нельзя однозначно назвать это негативной тенденцией — по мере интеграции в общество приезжие хотят вести себя так, как обычные жители, и требуют к себе уважительного отношения. Силовые структуры при этом должны учитывать мнение приезжих.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всем кажется, что они настолько бесправны, что с ними можно делать всё, что угодно. Надо понимать, что это уже не работает. Мы хотим, чтобы они интегрировались и адаптировались, по мере этого они начинают понимать, что у них есть какие-то права. Проблема не в том, что мигранты стали агрессивными. Поскольку они в исходно недружелюбной среде, то ведут себя более сплоченно. Я бы не обвиняла мигрантов, а просто, видимо, наши силовые структуры считают, что они «цари» и «короли», но это не так, и они столкнутся с сопротивлением», — считает Флоринская.

Как, в свою очередь, заявила председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко, произошедшее вызывает определённую тревогу, хотя проблема соблюдения миграционного законодательства особо остро в Москве не стоит.

«Миграционное федеральное законодательство позволяет въезжать только тем, кто приезжает с целью туризма или трудовой миграции, когда получают патент на работу. Кто не исполняет законы, тех сразу депортируют. Сейчас идёт следствие, и следствие определит виновных, потому что было массовое мероприятие и, конечно, это не может не вселять тревогу», — отметила она.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября несколько десятков мигрантов пытались прорваться в здание торгово-ярмарочного комплекса «Москва» после того, как местный грузчик (гражданин Таджикистана) был избит охранником.