Москва, 22 сентября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, Госдума обсудит законопроект о дифференциации штрафов для автомобилистов за непропуск пешеходов, сообщает ИА REGNUM.

Пешеходный переход

Минимальный штраф составит 1,5 тыс. рублей, максимальный — 2,5 тыс. рублей, следует из законопроекта, который нижняя палата парламента обсудит во втором чтении.

По мнению парламентариев, действующие штрафы неэффективны, число нарушителей растет. В 2016 году на пешеходных переходах погибли 802 человека, более 14 тыс. получили серьезные травмы и ранения. И если 2016 году выписано 1,8 млн штрафов за непропуск пешеходов, то в 2015-м году — 1,66 млн.

Напомним, до 2008 года штраф для нерадивых водителей за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился до максимальной 1 тыс. рублей, а в 2013 году составил 1,5 тыс. рублей.

Напомним, что при обсуждении законопроекта в первом чтении в МВД согласились с предложением депутатов рассмотреть повышение ответственности самих пешеходов, которые своими неосторожными действиями также провоцирую аварийные ситуации. На данный момент пешеход в случае нарушения правил ПДД наказывается штрафом в размере 500 рублей.