Челябинск, 21 сентября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Переход на электробусы не поможет развитию общественного транспорта в Челябинске. Управление сферой городских пассажирских перевозок практически не осуществляется, все происходит стихийно, заявил глава консалтинговой компании «КЭМП» Яков Гуревич, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Трамвай, движимый лошадью. 1894

Власти Челябинской области объявили о новом тренде в общественном транспорте — переходе на новые экологически чистые технологии, запуске электробуса. Для этого был приглашён на встречу с правительством Челябинской области представитель компании Yutong Hongkong International Limited Евгений Женг. Китайская фирма производит электробусы и автобусы на газомоторном топливе. Переговоры завершились соглашением об опытной эксплуатации в Челябинске электробуса марки Yutong. Глава региона Борис Дубровский распорядился создать специальную рабочую группу для выработки стратегии перехода Челябинска на экологически чистый общественный транспорт.

«Мы видим ряд эксплуатационных преимуществ: в электробусе нет двигателя, а значит, нет вибраций и шума. По результатам опытной эксплуатации мы поймем, есть ли возможность использовать данную технику в наших климатических условиях. Надеемся, что эта работа придаст новый импульс развитию комплекса транспортного обслуживания населения Челябинска и Челябинской области», — заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.

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Эксперты в сфере транспорта недоумевают, за прошедший год было сделано множество заявлений, увещеваний, обещаний со стороны властей, наконец, разработана транспортная схема и сделана стратегическая ставка на развитие электротранспорта, но ничего из заявленного не работает, наоборот, наблюдается тенденция к деградации в общественном транспорте.

«Постепенно весь мир переходит на электробусы, но серьезно заявления Дубровского воспринимать не стоит, потому что насчет общественного транспорта, это всё исключительно болтовня. У нас (в Челябинске — ИА REGNUM ) даже стратегии нет. Транспортная схема направлена на то, чтобы ликвидировать все остатки общественного транспорта в Челябинске».

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Притом, подчеркнул Яков Гуревич, просматриваются явные намерения управленцев городской администрации ликвидировать не только муниципальный общественный транспорт, но вообще весь.

«Вообще есть намерения весь общественный транспорт ликвидировать. У нас же транспортная схема заключается в том, что перевозка пассажиров муниципальными и не муниципальными перевозчиками должна сократиться в четыре раза», — считает эксперт.

Заверения городских властей о необходимости сделать ставку на электротранспорт, а именно на трамвай, также оказались пустым.

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«Вы же понимаете у нас даже трамваи покупать не собираются, и трамвайные пути никто ремонтировать не собирается. Заявления были голословными, болтовня. Чтобы заявления были реальными, надо хотя бы какой-то план делать, а потом, когда он будет сделан, работать по нему — финансировать, контролировать. Мне достоверно известно, что никакого плана по челябинскому общественному транспорту никем и нигде не обсуждается», — ответил Гуревич.

По мнению эксперта, общественный транспорт Челябинска живет непонятно по каким законам, а задача у тех, кто управляет, — «дожать остатки».

«Я говорю, если транспортная схема принятая предполагает уменьшение любых пассажирских перевозок в четыре раза?! Люди, видимо, пешком должны ходить?! Эта схема не будет реализована, хотя бы потому, что людям всё же нужно перемещаться, но зачем принята транспортная схема, не знает никто», — сказал он.

Можно было бы предположить, что снижается экономическая и социальная активность в мегаполисе, и поэтому сокращается потребность в перевозках. Однако это не так, спрос сохраняется, и вполне вероятно, что его будут вновь заполнять не вполне легальные маршрутки. Эксперты считают, что рынок просто проигнорировал созданную транспортную схему, как работал, так и продолжает.

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«Все это стихийно, никак не управляемо, поэтому говорить о переходе на электробусы — это смешно. У нас Дубровский уже четвертый год обещает навести порядок с маршрутками, но вы видите, какой там порядок?! Поэтому болтать — не делать».

Путь Казани, то есть взять муниципалитету на себе всю полноту обеспечения пассажирских перевозок, по мнению Гуревича, для Челябинска непосилен. Причём не по причине безденежья, а по причине неспособности управлять хозяйством, которым нужно будет руководить и поддерживать.

О метро в Челябинске и вовсе никто не хочет вести речь. «Про метро давно доказано, что оно не нужно Челябинску, это знают все грамотные люди. Даже если кто начнёт говорить, это будет несерьёзно. Помните, нам Дубровский и Тефтелев обещали частного инвестора под метро, это тоже было. Все эти заявления, с транспортом, по крайней мере, делить не на семь нужно… не знаю даже, на сколько», — сообщил эксперт.

В заключение эксперт отметил, что путь исправления транспортной проблемы — огосударствление отрасли. И завершил притчей: «Пять тысяч лет назад первые города появились — у правителей было ровно две функции: обеспечение мобильности и война. Войны у нас, слава богу, по крайней мере на уровне мэра и губернатора, нет. Остаётся ровно одна функция, но ею не занимаются».