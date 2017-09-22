Брянск, 22 сентября, 2017, 08:58 — ИА Регнум. «Предприятие «Племенной завод кроликов» из Татарстана должно было стать передовым кролиководческим хозяйством в России. Но идейный вдохновитель и первый руководитель компании Анатолий Крамин был осужден на 4 года за присвоение средств инвестора, причем, как сообщало издание «Бизнес Online"(25.04.09), «следствие установило, что путем сложных многоступенчатых манипуляций Крамин присвоил и «отмыл» 14,8 млн рублей» из выделенных 37 млн. Инвестором выступало государство в лице Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Государственные деньги возвращены не были, но реальный срок Крамину заменили на условный. Сам бизнесмен заявлял, что «просто ошибся в расчетах», сообщало издание «Реальное время» (20.06.17). В 2017 году несколько похожие на татарстанскую схемы траты госсредств «на кроликов» можно наблюдать и в других регионах страны.

Www.bryanskobl.ru Губернатор Брянской области Александр Богомаз

«Рынок сейчас фактически только формируется. Оценочно, в России производится 15−20 тысяч тонн мяса кроликов в год, но большая часть этого объема приходится на личные подсобные хозяйства. Промышленный сегмент дает незначительный объем», — рассказывал СМИ президент Национального союза кролиководов Алексей Емельянов. Действительно, россияне не жалуют кроликов в качестве повседневной пищи. По данным экспертов, в среднем, в год житель России потребляет 100 грамм крольчатины, в то время как в Европе этот показатель приближается к 2 килограммам. Но региональные власти пытаются развивать кролиководство на своих территориях в соответствии с принципами импортозамещения. Однако под благими принципами иногда скрываются меркантильные интересы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее руководил крестьян-ско-фермерским хозяйством. Сейчас этим КФХ управляет его жена, которая, по данным РИА Новости (29.08.17), занимает третье место в списке самых богатых жен чиновников России. Руководитель региона не понаслышке знает о проблемах бизнеса, поэтому повсеместно заявляет, что «главная задача власти — не мешать инвесторам». Недавно он посетил строящийся в Карачевском районе промышленно-кролиководческий комплекс «СВК АГРО», который, как заявляется, должен стать крупнейшим в России и руководителем которого является московский адвокат Сергей Ковбасюк. Несколько онлайн-изданий сообщали, что в комплекс на 4000 голов планируется вложить более 1 млрд рублей. Это позволит выпускать на Брянщине 400 тонн крольчатины в год. Губернатор доволен и отмечает, что «открытие такого производства на Брянской земле — это тоже ответ на санкции, которые ввел Запад». Однако эксперты недоумевают. В частности, как оценивал журнал «Агроинвестор» (июнь 2015), крупный комплекс на 9600 кроликоматок с выходом мяса 900 тонн год стоит всего 450 млн рублей. Ответ на вопрос, почему планируемые траты на брянский проект обозначаются в 2 раза больше, чем эта сумма, может крыться в источнике этих средств.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) была создана в 2015 году как раз с целью поддержки бизнес-инициатив в России. Учредителями корпорации стали Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и госбанк «Внешэкономбанк» (ВЭБ). В структуру корпорации от ВЭБа был передан МСП Банк, который и осуществляет кредитование перспективных проектов. Именно этот банк и поможет «СВК АГРО». «Наша компания активно пользуется мерами государственной поддержки бизнеса. Так, заемное финансирование на пополнение оборотных средств мы планируем получить в МСП Банке», — рассказывал «Ленте.ру» (05.07.17) член совета директоров «СВК АГРО» Юрий Смирнов. Почему этот проект был признан перспективным, в корпорации МСП не сообщалось. Но нужно отметить, что по данным сайта Генпрокуратуры РФ, в декабре 2015 года это ведомство расследовало факт завышения процентных ставок в МСП Банке. Тогда было выявлено, что «МСП Банком ограниченному кругу субъектов малого и среднего бизнеса создаются преимущественные условия по получению кредитных ресурсов», — сообщал сайт Генпрокуратуры (25.12.15).

Если посмотреть в отчетность Корпорации МСП за 2016 год, оказывается, что более половины кредитного портфеля выдано всего 10 крупнейшим заемщикам, более трети — всего 3 заемщикам, сообщал деловой еженедельник «Профиль» (19.07.17). «Сейчас же в Корпорации МСП особо ничего не хотят делать, не хотят связываться с реальным бизнесом: не дай бог будут риски, убытки. Так очень удобно работать. Вот они и работают, создают деньги», — говорил изданию член президиума «Опоры России» Юрий Савелов. Однако корпорация с легкостью оказывает многомиллионную поддержку сельхозпредприятию «СВК АГРО», у которого, если судить по имеющейся в СМИ информации, нет опыта в заявленной сфере. Возможно, дело в заинтересованности в проекте региона, где располагается предприятие.

Среди элиты Брянской области не только губернатор заинтересован в развитии сельского хозяйства. Так, в ТОП-50 рейтинга Forbes госслужащих и депутатов по доходам входят четыре представителя Брянщины. Наравне с губернатором (11 место) в списке три депутата Брянской городской думы, имеющих бизнесы в агросекторе (22, 44, 47 места). Они опережают по доходам председателя ВЭБа Сергея Горькова (50 место). Возможно, именно из-за бизнес-интересов брянских руководителей фирме московского адвоката была открыта кредитная линия для проекта, озвученные затраты на который могут превышать реальные потребности в 2 раза. Судя по данным ЕГРЮЛ, само предприятие «СВК-АГРО» было зарегистрировано в конце 2015 года, его учредителем стала Светлана Стец, в активе которой уже есть предприятие, прошедшее процесс ликвидации.

Попадет ли под ликвидацию «СВК-АГРО» и как скоро — покажет время. А пока недавно зарегистрированная фирма рассчитывает на сотни миллионов рублей государственной поддержки, а кредиты могут быть пропущены через процесс закупки оборудования. Параллельно губернатор приезжает на строящийся объект, а обывателям рассказывают про программу импортозамещения.

Но не во всех регионах подобным образом разводят кроликов. Так, совсем по другому обстоят дела в Калужской области. Как сообщает «Агроинвестор» (апрель 2017), там сын певца Владимира Высоцкого Никита вкладывает 40 млн рублей в семейное КФХ, при этом рассчитывает лишь на 8,5 млн рублей государственного гранта. А в Ярославской области создают целый кролиководческий кластер с научным генетико-селекционным центром.

Предшественник Богомаза на посту главы Брянской области Николай Денин был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. По словам Александра Богомаза, в разговоре с президентом было сказано, что его предшественник на посту губернатора лишился поста из-за подозрений в коррупции, сообщали «Вести» (12.09.14). Возможно, теперь тучи сгущаются над самим Богомазом. Не слишком ли открыто губернатор поддерживает проект, к которому возникает так много вопросов?».