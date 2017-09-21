Ярославль, 21 сентября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Активно рекламируемое в Ярославле летом 2017 года общественное движение «ЯрГражданин» является предвыборным проектом партии «Единая Россия». Об этом свидетельствуют материалы электронной презентации стратегии партии на выборах в муниципалитет Ярославля. Файл презентации имеется в редакции ИА REGNUM.

Логотип общественного движения «ЯрГражданин»

Как следует из текста презентации, при разработке стратегии избирательной кампании в Ярославле политтехнологи «Единой России» опирались на несколько электоральных особенностей: в Ярославле партия всегда получала результат существенно ниже среднего по стране, явка всегда невысокая, партии-спойлеры могут получить до четверти голосов, а кандидат-одномандатник от партии может набрать в разы больший процент, чем сама партия. Главным фактором, который будет влиять на результат выборов, эксперты назвали «отсутствие социального оптимизма у большинства городских избирателей».

Основываясь на результатах социологических исследований, были выявлены главные запросы ярославцев: увеличение значимости города в масштабах страны, наведение порядка в городском хозяйстве и работе органов власти, борьба с коррупцией, видимые перемены в жизни города к лучшему.

Надежда жителей Ярославля на скорые и заметные изменения, связанные с появлением новых людей в городской и областной власти, стала точкой приложения политтехнологических усилий.

Главной задачей активной фазы избирательной кампании было названо созидание образа новых подходов в работе, идеи, диалога с избирателями на новом уровне — «новый этап в истории города. Этап социально-экономического развития и роста».

Отчасти решить эту задачу было призвано движение активных граждан Ярославля «ЯрГражданин», которое и было специально создано.

Запомнившиеся ярославцам «Город начинается с тебя» и «Любить Ярославль — это…» — разработки политических консультантов «Единой России».

Серьёзных конкурентов на выборах партия не ожидала, протестный потенциал был оценен на уровне около 20% электората: «без актуализации и спецпроектов по его активизации это, скорее, кухонный пассивный протест».

Готовясь к проведению избирательной кампании, партийные технологи отмечали, что для её успеха есть всё необходимое: организационные, людские, временные и материально-технические ресурсы, взаимодействие с административными структурами выстроено на уровне прямого контакта.

Авторы презентации заявляли, что «финансирование кампании проводится в объеме, достаточном для эффективной реализации стратегии».

Отдельно стоит отметить оценку агитационных и контрагитационных возможностей.

«Сформирован пул лояльных СМИ, журналистов, блогеров и держателей аккаунтов в социальных сетях. Сформулированы стандартные темы контрпропаганды, определены инструменты. После формирования списков кандидатов и окончательной предвыборной ситуации темы будут уточнены», — говорится в тексте электронной презентации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» по итогам выборов в муниципалитет Ярославля получила 31 мандат из 38.