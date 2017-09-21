Пушкин, Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. На реконструкцию Феодоровского городка под Петербургом могут потратить почти 3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале госзакупок, передает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Ντμίτρι Фёдоровский городок в Царском Селе. Дом диаконов и Трапезная палата

Согласно опубликованным материалам, конкурс проводится в закрытом режиме. Желающие поучаствовать и получить конкурсную документацию должны до 20 октября текущего года направить запрос в ФГБУ «УЗС СЗФО» и подтвердить, что имеют право на доступ к гостайне.

Реконструкция исторических сооружений на Академическом проспекте в Царском Селе будет проведена «в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию».

Начальную цену контракта назначили в размере 2 млрд 810 млн рублей. Обеспечение заявки составляет 140 млн рублей, обеспечение исполнения контракта — 843 млн рублей.

Подать заявку можно до явки на закрытый конкурс подаются до 20 октября. Участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки в размере более чем в 140 млн рублей, а обеспечение исполнения контракта составляет 843 млн.

Феодоровский городок был основан Николаем II, оригинальное название — Дома для причта и служащих Федоровского Государева собора. Здания возводили с 1913 по 1918 годы в стиле XVII века, известно, что некоторое время там жил поэт Сергей Есенин.

Сейчас городок находится в федеральной собственности, при этом он был передан в пользование Русской православной церкви в 1994 году и является Патриаршим подворьем. В комплекс Феодоровского городка, как правило, включают не только Дома для причта, но и сам Феодоровский собор, Императорский павильон, Ратную палату, казармы Собственного его императорского величества конвоя.

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