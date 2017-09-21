Медведев: США пытаются «похоронить» «Северный поток — 2»
Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что власти США всеми силами стремятся «похоронить» проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом Медведев заявил сегодня, 21 сентября, по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Юхой Сипилей.
«Самой «прагматичной» является позиция Соединённых Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз», — сказал Медведев.
Он считает, что власти США подобными решениями пытаются нагло продвинуть своих поставщиков газа на европейский рынок и заместить на нём Российскую Федерацию.
Также Медведев напомнил, что окончательное решение о строительстве «Северного потока — 2» будет принимать Европейская комиссия и правительства отдельных стран ЕС.
Напомним, что Еврокомиссия запросила мандат на переговоры с Россией по поводу прокладки «Северного потока — 2» в начале лета 2017 года. Также главы Минэнерго стран-членов ЕС поддержали подход ЕК, который предполагает создание специальной юридической базы для работы будущего газопровода. Однако летом ЕК так и не получила долгожданный мандат. Детально этот вопрос стали прорабатывать в сентябре.
Суть в том, что евробюрократы, находящиеся под протекторатом США, всеми силами пытаются заставить Россию поставлять газ в ЕС через украинскую газотранспортную систему. Для них «Северный поток — 2» — как кость в горле. Однако власти Германии, которая имеет наибольший вес в ЕС сейчас, занимают по этому вопросу весьма двусмысленную позицию.
С одной стороны, германской экономике крайне выгоден «Северный поток — 2», но с другой стороны, антигерманские настроения внутри Евросоюза могут усилиться, если проект будет реализован. Кроме того, германское влияние на Украину также может ослабнуть.