Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что власти США всеми силами стремятся «похоронить» проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом Медведев заявил сегодня, 21 сентября, по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Юхой Сипилей.

Gazprom.ru Строительство газопровода

«Самой «прагматичной» является позиция Соединённых Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз», — сказал Медведев.

Он считает, что власти США подобными решениями пытаются нагло продвинуть своих поставщиков газа на европейский рынок и заместить на нём Российскую Федерацию.

Также Медведев напомнил, что окончательное решение о строительстве «Северного потока — 2» будет принимать Европейская комиссия и правительства отдельных стран ЕС.

Напомним, что Еврокомиссия запросила мандат на переговоры с Россией по поводу прокладки «Северного потока — 2» в начале лета 2017 года. Также главы Минэнерго стран-членов ЕС поддержали подход ЕК, который предполагает создание специальной юридической базы для работы будущего газопровода. Однако летом ЕК так и не получила долгожданный мандат. Детально этот вопрос стали прорабатывать в сентябре.

Суть в том, что евробюрократы, находящиеся под протекторатом США, всеми силами пытаются заставить Россию поставлять газ в ЕС через украинскую газотранспортную систему. Для них «Северный поток — 2» — как кость в горле. Однако власти Германии, которая имеет наибольший вес в ЕС сейчас, занимают по этому вопросу весьма двусмысленную позицию.

С одной стороны, германской экономике крайне выгоден «Северный поток — 2», но с другой стороны, антигерманские настроения внутри Евросоюза могут усилиться, если проект будет реализован. Кроме того, германское влияние на Украину также может ослабнуть.