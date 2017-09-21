Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Станция метрополитена Санкт-Петербурга «Площадь Восстания» на первой линии и переход с нее на станцию «Маяковская» на третьей линии были закрыты почти 40 минут днем 21 сентября из-за подозрительного пакета.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургское метро

Как сообщила пресс-служба подземки, закрытие одной из ключевых станций метро произошло в 16:02. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

В 16:38 станция «Площадь Восстания» и переход на станцию «Маяковская» были открыты для пассажиров. В пакете оказался хлеб.

Чуть ранее, в 15:48, был закрыт вестибюль №1 станции «Невский проспект».

«В 16:13 вестибюль 1 станции Невский проспект открыт. Опасных предметов не обнаружено», — сообщили позже в пресс-службе метрополитена.

Как сообщалось ранее, станция петербургского метрополитена «Невский проспект» и переход с нее на станцию «Гостиный двор» в центре Петербурга утром 21 сентября более часа были закрыты для пассажиров из-за обнаружения бесхозного предмета. Угроза не подтвердилась.

Ранее утром 21 сентября в петербургском метрополитене закрывали по той же причине станцию «Автово». В этом случае проверка продлилась всего семь минут, опасных предметов не обнаружено.

В 11:46 на шесть минут пришлось закрыть для проверки станцию «Адмиралтейская» на пятой линии. В 12:42 на восемь минут закрывалась станция «Новочеркасская» на четвертой линии.

Во всех случаях опасность для пассажиров и станций от найденных предметов не подтвердилась.