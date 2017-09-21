Загреб, 21 сентября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Хорватия намерена начать процесс подготовки к введению евро в качестве национальной валюты. Об этом 20 сентября сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович во время выступления перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Евро

По его словам, правительство и национальный банк Хорватии намерены запустить кампанию по подготовке к вступлению в еврозону в течение ближайшего месяца.

Говоря о предполагаемых сроках введения евро стране, Пленкович уточнил, что Загреб рассчитывает к 2020 году присоединиться к Еврпейскому механизму валютных курсов (ERM), после чего в течение нескольких лет стать полноценным членом еврозоны.

Премьер-министр отметил, что Хорватия рассматривает введение евро и вступление в Шенгенскую зону в качестве двух основных шагов, которые должны ещё более тесно интегрировать страну в Европейский союз.

Напомним, Хорватия является самым молодым членом ЕС. Балканская страна присоединилась к объединению 1 июля 2013 года. На сегодняшний день на территории страны действует национальная валюта — хорватская куна, курс которой по отношению к евро составляется приблизительно 7,5 к 1.

Что касается вопроса присоединения республики к Шенгену, здесь перспективы Хорватии остаются туманны. В начале сентября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в рамках своего ежегодного послания к Европарламенту предложил расширить Шенгенскую зону за счёт включения в неё Хорватии, а также давних кандидатов — Болгарии и Румынии. Данная инициатива была встречена неоднозначно странами — членами ЕС. Так, в МВД Германии заявили, что «восточноевропейские страны не готовы к Шенгену», и в целом выступили против расширения зоны «особенно сейчас, когда наблюдается кризис с беженцами в ЕС».

В разгар миграционного кризиса в 2015 году Хорватия сама критиковала Шенген. Как заявлял тогдашний премьер-министр Зоран Миланович, подход к проблеме беженцев в отдельных странах Шенгенской зоны может заставить Загреб пересмотреть свою позицию относительно присоединения к соглашению. «В таком Шенгене мы не стремились быть, такой Шенген представляет опасность для Хорватии», — отмечал хорватский премьер.