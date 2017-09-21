Калуга, 21 сентября, 2017, 16:30 — ИА Регнум. В Калужской области заявили о дискриминации осуждённых без изоляции при трудоустройстве. Так, их неохотно принимают на работу, ссылаясь на низкий уровень квалификации или отсутствие подходящих вакансий, сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при региональном правительстве.

Пресс-служба правительства Калужской области Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве Калужской области

Основного места работа нет у почти 73% осужденных жителей региона. При этом за 8 месяцев 2017 года к исправительным работам в области приговорили 473 человека, а отказ в приёме на работу получили 170 человек. Наибольшее количество отказов поступает от предприятий Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Сухиничского районов и города Калуги.

Одной из причин сложившейся ситуации, по мнению специалистов, является то, что определение мест для отбывания наказания в виде исправительных работ администрациями районов производится формально, без учёта образования и профессии осужденных. Кроме того, центры занятости не всегда оперативно предоставляют руководителям муниципалитетов сведения об имеющихся вакансиях, в первую очередь — неквалифицированных.

Впрочем, и у администраций органов местного самоуправления в вопросах влияния на работодателей сейчас особых полномочий нет, так как большинство предприятий из муниципальных бюджетных реорганизовано в различные ООО и АО. В этой связи участники совещания пришли к мнению о необходимости создания в регионе действенной системы квотирования для осуждённых рабочих мест на предприятиях и в организациях.

«Наша задача — создать условия для работы осужденных, чтобы дать людям шанс стать на путь исправления», — заявил заместитель губернатора Калужской области Руслан Смоленский.

Напомним, ещё в 2015 году, в рамках заседания межведомственной калужской областной комиссии по профилактике правонарушений шла речь о стимулировании директоров предприятия за активное трудоустройство осужденных. Однако, прошло 2,5 года, а ситуация с трудоустройством осуждённых калужском регионе, так и не изменилась.