Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 сентября, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Администрация Переславля-Залесского ответила на обвинения общественников и искусствоведов в нарушении закона об охране культурного наследия при проведении работ по благоустройству Летнего Сада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ru.wikipedia.org Переславль-Залесский

Напомним, искусствовед, член ВООПИик Александра Андреева назвала происходящее «вандализмом», так как проведение земляных работ на территории памятника археологии без археологического наблюдения — это нарушение, которое наносит непоправимый урон культурному наследию города.

В администрации Переславля-Залесского утверждают, что проект благоустройства Летнего сада в принципе не предусматривает работы, касающиеся охраняемого культурного слоя.

ИА REGNUM приводит текст ответа полностью.

«Летний Сад в г. Переславле-Залесском находится в границах территорий объектов культурного наследия федерального значения — «Культурный слой, XII — нач. XVII вв.», «Городской вал XII в.» и «Усадьба Павловых кон. XIX — нач. XX вв.».

В соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проект благоустройства Летнего сада прошел согласование в Департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

В составе проекта благоустройства был разработан раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального значения», автором которого стало ООО «Центр археологических исследований» (исполнители проекта — Фролов И. В., Цымбал О. Г., Шадунц Е. К.).

В соответствии с проектом предусмотрено выполнение следующих работ:

1) разборка железобетонных фундаментов от детского оборудования общим объемом 12 куб. м с последующей их погрузкой на автосамосвалы и перевозкой;

2) разборка железобетонных фундаментов от здания летнего кафе и комплекса ступеней общим объемом 12 куб. м с последующей их погрузкой на автосамосвалы и перевозкой;

3) демонтаж частично разбитых бетонных плит объемом 1,5 куб. м;

4) демонтаж асфальтобетонного покрытия изношенных пешеходных дорожек площадью 1673 кв. м путем выборки ковшом экскаватора на глубину 0,08 м;

5) выпилка аварийных деревьев, корни которых разрослись под изношенным асфальтовым покрытием (преимущественно в северной части парка).

6) выборка грунта для обустройства новых пешеходных дорожек на месте демонтированных пешеходных дорожек и железобетонных конструкций;

7) обустройство новых пешеходных дорожек, включающее установку бортового камня, устройство подстилающей подушки выравнивающего слоя из песка, щебня и асфальтобетонного покрытия средствами малой механизации;

8) демонтаж старых железобетонных опор уличного освещения и установка новых фонарных столбов с углублением в грунт на 0,5 м.

Ранее предусмотренная проектом установка памятника Дмитрию Александровичу, князю Переславль-Залесскому и Владимирскому, в рамках реализации данного проекта, с учетом мнения общественности, осуществляться не будет.

В рамках разработки раздела Проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального значения» экспертами Фролов И. В., Цымбал О. Г., Шадунц Е. К. были даны следующие рекомендации по обеспечению режима охраны объектов культурного наследия при проведении работ по благоустройству Летнего сада:

1) Новые пешеходные дорожки будут обустраиваться на участках ранее существовавшего асфальтового покрытия и железобетонных конструкций. Ввиду того, что данные работы будут вестись в границах ранее существовавшей конструкции дорожного покрытия (асфальтовое покрытие и песчаная подушка общей мощностью 0,22−0,25 м) путём их замещения новыми материалами без увеличения объёма, культурный слой в границах дорожек затрагиваться не будет. Работы предполагают снятие грунта на глубину 0,22 м и коснутся лишь слой верхних техногенных отложений второй половины XX века.

2) Новые столбы для уличного освещения будут устанавливаться в местах ранее существовавших фонарей. Ввиду того, что данные работы будут вестись в границах ранее существовавших конструкций путём их замещения новыми материалами без увеличения объёма, культурный слой при установке новых столбов затрагиваться не будет. Столбы будут углублены в грунт на 0,5 м, что не превышает глубину фундамента ранее существовавших столбов. При проведении работ будет затронут только слой верхних переотложенных напластований.

Таким образом, из указанных выше сведений следует, что проект благоустройства Летнего сада в принципе не предусматривает работы, касающиеся охраняемого культурного слоя.

05 сентября 2017 года между ГБУ Науки ИА Ран и МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» заключен договор на археологическое наблюдение работ по благоустройству Летнего сада.

На прошлой неделе исполнитель по данному договору подал заявку в Министерство культуры РФ для получения открытого листа.

На территории Летнего сада в настоящее время проводятся работы по демонтажу имевшихся конструкций, вывозу мусора, спилу аварийных деревьев — то есть подготовительные работы, не затрагивающие охраняемый объект археологии, расположенный под землей.

К моменту начала основных работ необходимая документация на их проведение будет получена в установленном законом порядке.

Таким образом, Администрация полагает, что содержащееся в публикации утверждение о нарушении законодательства об охране культурного наследия не соответствует действительности.

Авторы публикации за комментариями в Администрацию не обращались.

Комментаторы, процитированные в публикации (Е. Шадунц и И. Фролов), являлись авторами проекта охраны работ, проводимых в Летнем саду, и должны были знать о том, что планируемые в парке работы охраняемый культурный слой, в принципе, не затрагивают.

На наш взгляд, негативные комментарии указанных лиц могут быть вызваны отказом от заключения договора на археологическое наблюдение с ООО «Центр археологических исследований», экспертами которых они являются: данная организация предложила стоимость работ по археологическому наблюдению в размере 259 200 рублей, в то время как договор с ИА РАН был заключен по цене 94 376 рублей.

Упомянутая в публикации информация о задолженности перед ООО «Центр археологических исследований» будет погашена до конца текущего месяца.

Администрация г. Переславля-Залесского приложит все необходимые усилия для обеспечения соблюдения законодательства при осуществлении работ по благоустройству Летнего парка».