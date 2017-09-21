Калининград, 21 сентября, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Депутат городского Совета Калининграда Александра Яковлева, в прошлом — советская актриса, сравнила идею восстановить орденский замок Кёнигсберг с восстановлением легендарного Дома Павлова в Волгограде.

Insider Дом Павлова со стороны улицы Советской

Выступая накануне в эфире радио «КП-Калининград», Яковлева активно поддержала часть местной интеллигенции, выступающей за строительство Королевского замка (минувшей весной губернатор Калининградской области Антон Алиханов, казалось бы, поставил точку в дискуссии о восстановлении германского военного символа в русском городе: «Королевского замка в Калининграде не будет»).

«Я поняла, что кто-то нашему губернатору сказал, что не нужно строить Королевский замок. А вы представляете, какой будет пассажиропоток, если Королевский замок будет? Я помню запах этих руин… Почему в Волгограде восстановлен, стоит старинное здание — дом Павлова? Почему Гданьск, например, полностью восстановлен?» — вопрошала в радиоэфире Яковлева.

Также депутат заявила, что «родилась в Кёнигсберге» (день рождения Яковлевой приходится на 2 июля 1957 года, когда город уже более десяти лет носил имя Михаила Калинина. — ИА REGNUM ).

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Яковлева подтвердила, что не оговорилась и это не была фигура речи.

«Да, я родилась в Кёнигсберге. Да, это был 1957 год, но тогда стояли немецкие разрушенные дома, всюду была брусчатка. Я маленькой девочкой помню, что в нашем доме у мебели ножки были с орлами», — сказала Яковлева.

Далее депутат пыталась провести аналогию с переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург, сказав:

«Пе-тер-бург. Слышите, «бург» — нерусское слово».

При этом народная избранница ушла от ответа на вопрос — почему поляки не возвращают городу Гданьск историческое имя Данциг, а литовцы не возвращают Клайпеде историческое имя Мемель.

Советник исполнительного директора Российского военно-исторического общества Дмитрий Линтер, в прошлом эстонский антифашист, полагает неслучайным, что подобные ревизионистские идеи идут именно из Калининградской области.

«Необходимо понять, что против России ведется активная информационно-психологическая война, — сказал Линтер. — Она включат в себя, в том числе, смысловые трактовки Второй мировой войны. Изменение этих трактовок ясно демонстрирует ситуация в Польше со сносом наших памятников. Это происходит на границе с Калининградской областью, где, как видим, одновременно высказываются подобные ревизионистские идеи».

По его мнению, параллель между домом Павлова в Сталинграде и кёнигсбергской крепостью, которая в первую очередь является символом Третьего рейха, а затем лишь историко-культурным объектом — это попытка такого ревизионизма.

«Я за то, чтобы памятники культуры восстанавливались, но чтобы они имели такое идеологическое направление, которое бы поддерживало суверенитет Российского государства, а не поддерживало идеологию реваншизма и пропаганды идей Третьего рейха», — заключил антифашист.

ИА REGNUM напоминает, что Дом Павлова стал символом мужества, стойкости и героизма Красной армии во время Сталинградской битвы. В течение 58 дней группа красноармейцев героически держала оборону 4-этажного жилого дома. В мемуарах маршал Василия Чуйкова сказано: «Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».