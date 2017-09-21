Гатчина, Ленинградская область, 21 сентября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Ростех» дополнительно выделила почти 200 млн рублей на завершение строительства перинатального центра в городе Гатчина Ленинградской области до конца 2017 года. Об этом сегодня, 21 сентября, ИА REGNUM сообщили в пресс-служба корпорации.

Karelia.ru Новорожденные

«На строительной площадке также вдвое увеличено число работающих, чтобы ускорить сдачу объекта в эксплуатацию. Сейчас в строительных работах на объекте задействованы свыше 400 специалистов. В течение ближайшего месяца их число вырастет до 500 человек. Окончание всех строительных работ и открытие центра запланировано на декабрь 2017 года», — отметили в ГК «Ростех».

Заместитель генерального директора госкорпорации Николай Волобуев отметил, что объект масштабный, сложный с точки зрения инженерных систем и оснащения. Существенно затруднили работу, по его словам, «недобросовестный подход со стороны подрядчика», а также «факты обмана и подлога».

«Сейчас разбираемся с этим в судах, направили заявление в правоохранительные органы. Параллельно делаем всё, чтобы завершить работы в срок. Заменили подрядную организацию, за счет собственных ресурсов дофинансируем объект, значительно увеличили количество специалистов на стройплощадке», — пояснил Николай Волобуев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Ленобласти также приняло решение направить 850 млн рублей на завершение строительства перинатального центра в Гатчине.

Напомним, этот объект является одним из самых проблемных в Ленобласти. Первых пациентов учреждение должно было принять еще в конце 2016 года, но сроки были сорваны застройщиками. С 2014 года организация смогла освоить не более 15% из выделенных 1,4 млрд рублей. Сорванные сроки строительства перинатального центра в Гатчине вызвали вопросы у Счетной палаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство перинатальных центров вызывает тревогу у главы Счетной палаты

Достраивает перинатальный центр ООО СПК-А, являющееся уже третьей подрядной организацией на этом объекте. Договор с ней на сумму 1,063 млн рублей был заключен 2 февраля 2017 года. Предыдущие два подрядчика срывали сроки из-за недофинансирования и задержки отправки документации со стороны заказчика («Ростех»), что мешало приступить к очередному этапу работы. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично встречался с руководством «Ростеха» в Москве, после чего стройка сдвинулась с мертвой точки.

Гатчинский перинатальный центр — один из 15 объектов, которые «Ростех» возводит в рамках программы Минздрава России по развитию сети перинатальных центров в регионах России. Финансирование программы осуществляется за счет средств региональных бюджетов и федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Подобные объекты уже введены в эксплуатацию в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани. В ближайшее время ожидается сдача центров в Пензе и Якутии.

Читайте также: Все перинатальные центры Северо-Запада обязали достроить в 2017 году

Ранее «Ростех» выделил 1,7 млрд рублей из своего антикризисного фонда на завершение работ в пяти регионах, где строительство столкнулось с проблемой недофинансирования. Помимо Гатчины, в перечне проблемных объектов — центры в Петрозаводске, Тамбове, Ульяновске, Пензе.