Одесса, Украина, 21 сентября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. На Украине разгорается угольный скандал, который ставит под сомнение прочность украинско-американской дружбы, а также показывает выгоды Вашингтона от экономической блокады Донбасса. В частности, американскую сторону заподозрили в покупке у России угля из Донбасса для его последующей перепродажи Украине.

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

Так, последние данные сайта MarineTraffic показывают, что на днях балкер Ocean Ambitious, разгрузивший в порту «Южный» 62 тысячи тонн угля для украинских ТЭЦ, направился в российский порт Новороссийск.

«Злые языки уже поспешили предположить, что в Новороссийске судно загрузят новой партией «американского угля», хотя на самом деле всё это может быть лишь простым совпадением», — пишет «Таймер Одесса».

Напомним, 13 сентября пресс-центр порта «Южный» проинформировал, что в 2:15 к перегрузочному комплексу ГП «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Ocean Ambitious, на борту которого была первая партия энергетического угля из США для теплоэлектростанций «Центрэнерго».

"13 сентября в 02.15 часов к перегрузочному комплексу ГП «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера 62 тыс тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО «Центрэнерго». Стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток», — говорится в сообщении.

Пока пресс-служба службы безопасности Украины не комментирует данные с сайта MarineTraffic, а также не сообщает об инициировании проверки. Примечательно, что еще 23 июня 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ни одна госкомпания Украины не покупает уголь у России.

«По информации министерства (министерства энергетики и угольной промышленности — ИА REGNUM ), ни одна государственная компания не закупает уголь у «страны-агрессора». Это первая позиция. Второе, правительство принимает все меры для диверсификации поставок угля. И третье, мы делаем замещение угля, особенно антрацитной группы, на другие виды топлива», — сказал Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

При этом премьер предостерег отдельных депутатов Украины от попыток блокировать железную дорогу в Донбассе и потребовал «не махать мандатом и не бравировать своей неприкосновенностью».

В свою очередь, украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич разместил на своей странице в Facebook ироничный комментарий:«Судно, привезшее в Южный американский уголь, ушло в Новороссийск».

Пользователи соцсети оставляют под новостью критические комментарии: «за новым американским углем? Россия +Роттердам +США+Новороссийск. …фига себе мы платим».

21 сентября народный депутат от «Народного фронта» Татьяна Черновол сообщила, что Украина закупает уголь в два раза дороже, чем до энергетической блокады Донбасса.

Она обвинила главу партии «Самопомич», мэра Львова Андрея Садового и украинского бизнесмена Игоря Коломойского в том, что связанные с ними политики называли покупку угля в отдельных регионах Донбасса «торговлей на крови», а теперь молчат о повышении цены.

«До блокады стоимость антрацита, заложенная в стоимость электроэнергии, была 1700 грн. (64 долл. — ИА REGNUM ). Теперь для государственной ТЭЦ мы завозим американский уголь по $113 за тонну. Причем в стоимость угля до блокады закладывались налоги, которые шли в украинский бюджет. То есть 1700 минус. А в стоимость американского угля, наоборот, надо добавить перегрузки с кораблей на железную дорогу. То есть 113 долларов плюс. Итак, стоимость антрацита для производства электроэнергии увеличилась вдвое!!! Поэтому тарифы на электроэнергию еще будут объективно расти. Вот это — последствия блокады украинских политических авантюристов для карманов граждан. Причем все эти консервы Садового, Коломойского, ФСБ кричали, что 1700 за донецкий антрацит — это очень дорого, это торговля на крови. Что же они теперь не пикетируют американское посольство? Или 113 долларов — это дешево?», — задалась вопросом Черновол на своей странице в Facebook.

При этом политик полагает, что блокада «Донбасса — антигосударственный проект, который реализован в интересах России».

«Самое обидное, что фейки и ложь о «торговле на крови» от депутатов Садового и Коломойского СМИ разгоняли, а сейчас никакого расследования о результатах той измены. О цене американского угля. О потере налогов от предприятий … О том, что Россия наш уголь продает в Турцию и налоги идут в российский бюджет. И, наконец, о главном — о потере нашей великой победы в гибридной войне… Поэтому блокада изначально была циничным антигосударственным проектом в интересах РФ», — подытожила Черновол.

Кроме того, народный депутат от «Блока Петра Порошенко», член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Ливик считает, что поставки якобы американского антрацита позволят Украине выиграть время для модернизации тепловых электростанций и развития украинской угольной отрасли.

«Если говорить о выгоде закупок угля у США, то мы выбирали между плохим и очень плохим. С одной стороны, американский уголь обходится в $115 за тонну, а уголь с временно неподконтрольных территорий обходился в $60—70. С другой стороны, поставки из США позволят Киеву выиграть время… Мы можем взять паузу, чтобы «поднять» шахты на Западной Украине и адаптировать наши ТЭС к маркам угля, которые у нас в наличии», — отметил Ливик в интервью Обозреватель.

При этом временный исполняющий обязанности генерального директора госпредприятия «Львовуголь» Олег Акимов призвал правительство Украины поднять цены на украинский уголь до уровня импортного.

«Убежден, что добытый в Украине уголь должен стоить не меньше, чем приобретенный для нужд энергетики в других странах. Если разница между ценой нашего и зарубежного угля нивелируется, а все основания для этого есть, то это обеспечит устойчивое развитие горной отрасли, будет стимулировать производство. Учитывая, что уголь составляет большую часть энергетического ресурса Украины, это станет надежной основой энергетической независимости государства», — сказал Акимов в ответ на информационный запрос «РБК-Украина».

Ранее, 1 августа, стало известно, что госкомпания «Центрэнерго» заключила с американской компанией XCoal Energy & Resources контракт на поставку до конца 2017 года 700 тыс. тонн угля. 21 августа XCoal Energy поставила Украине первую партию угля на 62 тыс. тонн. Уголь прибыл в порт Южный (Одесская область) в ночь на 13 сентября.

Напомним, в первом квартале 2017 года импорт угля из России на Украину составил более 221 тысячи тонн при общем объеме импорта в 413 тысяч тонн. За первый квартал из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тыс. тонн угля, из РФ — 221,6 тыс. тонн, из Польши — 118,9 тыс. тонн. Украина начала импортировать уголь после блокады Донбасса украинскими радикалами во главе с депутатами от фракции «Самопомич». По данным украинских СМИ, «Центрэнерго» покупает антрацит в США по $113 за тонну, компания ДТЭК — в ЮАР по $105. «Донбассэнерго» завозит российский уголь по $85.