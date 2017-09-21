Кишинёв хочет повысить градус русофобии в Приднестровье: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Градус русофобии: Приднестровью создают проблемы не для их решения;
- Миротворцы на контроле: Совбез ООН будет бороться с «недостойным» поведением;
- Пожертвует ли Киев отношениями: Румыния осудила украинский закон об образовании;
- Раскол Евразии: учёные прогнозируют, что линия разлома пройдет по Байкалу;
- «Губернаторская ротация»: новой волны отставок не миновать.