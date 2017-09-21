Краснодар, 21 сентября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Послания, которые полвека назад отправили будущим поколениям жители Новороссийска, сохранились целыми и невредимыми. После вскрытия капсулы времени стало понятно, что время пощадило пролежавшие на дне Черного моря материалы из прошлого. Процедура вскрытия прошла в Новороссийском музее-заповеднике, передаёт ИА REGNUM 21 сентября.

Admnvrsk.ru Вскрытие капсулы времени

Право открыть капсулу предоставили Владимиру Козловскому, он был капитаном «Шхуны ровесников» в конце 60-х, а также бывшему секретарю организации треста «Морстроя» Виктору Новику. Они отметили, что сама капсула и её содержимое находятся в первозданном состоянии. Для этого была использована специальная технология: все послания поместили в коробки и только потом в капсулу, туда же положили влагопоглощающий гель, бронзовую капсулу в металлическом ящике залили эпоксидной смолой, а сам ящик был замурован в бетонный массив.

Всего в капсуле находилось 14 коробок. В первой из вскрытых оказались фотографии и записи с голосом легендарного диктора Советского Союза Юрия Левитана.

Теперь все экспонаты будут выставлены в Новороссийском музее-заповеднике. Ознакомиться с ними смогут все желающие. Выставка для горожан и гостей города будет открыта с 25 сентября по 30 сентября.

«Я уверен, что послания из прошлого вызовут большой интерес, как у людей старшего поколения, так и у молодёжи, ведь это наша история без купюр и трактовок», — уверен глава города Игорь Дяченко.

Как сообщало ИА REGNUM, бетонный массив, в которые была замурована капсула времени, был поднят от подножия Суджукского маяка 13 сентября. Послание потомкам отправила молодёжь 60-х. Это письма, книги, аудио‑ и видеозаписи, рассказывающие о том времени, устремлениях, мечтах и надеждах людей. Инициаторами акции были участники патриотического клуба «Шхуна ровесников».

Читайте также: В 2067 год: Жители России написали более 6 тыс. писем будущим потомкам

Связь поколений нынешние жители Новороссийска прерывать не собираются. Горожане готовят новую капсулу времени. Уже поступили тысячи писем, сняты десятки видеообращении, в том числе и о космонавтов, находящихся на орбитальной станции, идёт работа над документальным фильмом, отобраны произведения местных литераторов, отечественного кинематографа и другие знаковые вещи, которые характеризуют нынешнюю эпоху.