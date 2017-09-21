Ярославль, 21 сентября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. В Первомайском районе случайным выстрелом на охоте убит егерь Сергей Рябков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в ГУ ЯО «Управление по охране животного мира».

Wikimedia.org На охоте

В общедоступных угодьях Первомайского района во время охоты погиб 49-летний егерь Сергей Рябков. По информации ИА REGNUM роковой выстрел совершил главный федеральный инспектор по Ярославской области Василий Несветайлов. Погибшему было 49 лет, он работал егерем больше 10 лет. У него жена, двое взрослых детей. Есть внуки.

«Он был хороший человек, мы с ним дружили. Завтра будут похороны. Простите, мне очень трудно говорить. Это очень тяжелая новость. Я когда узнал, то мне стало плохо. Я сам сейчас в больнице под капельницей лежу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ГУ ЯО «Управление по охране животного мира» Виктор Горчагов.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская отказалась комментировать данную ситуацию.