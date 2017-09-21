Калуга, 21 сентября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. В Калуге 20 сентября состоялось очередное заседание Городской думы.

Пресс-служба городской думы Калуги Участники заседании городского парламента

Были изменены тарифы за сбор, вывоз и захоронение твёрдых коммунальных отходов. Новые тарифы были утверждены Министерством тарифного регулирования Калужской области в связи с закрытием Ждамировского полигона.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, мощности Ждамировского полигона ТБО исчерпаны, в настоящее время отходы направляются на Калужский завод альтернативного топлива, где 22% собранных отходов перерабатывается, а остальные 78% вывозятся для утилизации на полигоне. В связи с увеличением затрат на транспортировку и переработку отходов, плата за вывоз ТКО увеличивается на 54% и составит 4,6 рубля за 1 квадратный метр.

Были подведены итоги консультативных опросов населения по вопросу преобразования ряда населённых пунктов.

Жители поддержали преобразования деревень Уварово и Андреевская, сел Уварово-Починковский карьер и Калужской геологоразведочной партии. Таким образом, с Калужской геологоразведочной партии будет присоединено к д. Андреевская, а д. Уварово — к селу Уварово-Починковский карьер.

Результаты консультативных опросов будут направлены в Законодательное собрание для разработки закона Калужской области.

Были приняты решения по постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйным признан ряд инженерных коммуникаций на территории Калуги: газопроводы низкого давления, водопроводные и канализационные сети.

Депутаты внесли изменения в положение «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий». Согласно поправкам, передача имущества муниципальных унитарных предприятий, а также заключение концессионных соглашений в отношении МУПов будет возможно только с согласия городской думы.

Как подчеркнул депутат Денис Курганов, принятие поправок позволит усилить депутатский контроль за финансово-экономической деятельностью муниципальных предприятий.

Было принято решение обратиться в законодательное собрание Калужской области с предложением рассмотреть кандидатуру начальника отдела опеки и попечительства Анны Никифоровой для назначения на должность уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области.

Знаком городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» был награждён председатель избирательной комиссии города Калуги Михаил Губанов.

Депутаты внесли изменения в решение «Об утверждении порядка платы за пользованием жилым помещением».

Предложенные депутатом Денисом Кургановым поправки предполагают с 1 января 2018 года освобождение от платы за пользование жилым помещением (платы за наём) нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и реконструкции. Освобождены от платы будут жильцы 148 аварийных домов.

В ходе часа контроля был заслушан отчёт о ходе реализации программы «Городская среда».

В настоящее время ведутся работы по ремонту и благоустройству 90 дворовых территорий, на ряде объектов работы находятся на завершающей стадии и в скором времени начнётся их приёмка.

«Погода благоприятствует проведению ремонтных работ, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Надеюсь, что подрядчики уложатся в отведенные сроки и завершат работы до наступления холодов».