Калуга, 21 сентября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. 20 сентября на заседании Городской думы Калуги был рассмотрен вопрос о деятельности Единого информационно-расчётного центра Калужской области и его задолженности перед МУП «Калугатеплосеть».

Пресс-служба городской думы Калуги Депутаты на заседании

«Единый информационно-расчётный центр Калужской области не перечислил МУП «Калугатеплосеть», по разным данным, от 20 до 140 миллионов рублей собранных платежей, — сообщил коллегам председатель комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений Юрий Титков. — В ходе проверок было подтверждено, что расчётный центр не перечислил «Теплосети» как минимум 22 миллиона рублей, возможно, что на счетах центра находятся значительно большие суммы, принадлежащие муниципальному предприятию. Вдвойне удивительно то, что такие значительные средства «потерялись» не на счетах фирмы-однодневки, а в организации, учредителями которой являются Сбербанк и ГП «Калужский областной водоканал».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, заместитель директора расчётного центра Михаил Мешков признал, что в работе ЕИРЦ есть немало проблем, а вопрос задолженности требует тщательной проверки. Он также заверил депутатов, что новое руководство расчётного центра в течение двух недель проведёт соответствующий аудит и представит его результаты властям города.

» Необходим переход на прямые платежи жителей ресурсоснабжающим организациям, — подчеркнул председатель бюджетного комитета Константин Сотсков, — это позволит исключить лишних посредников, ускорит срок прохождения платежей и позволит избежать злоупотреблений, управляющие компании должны лишь снимать данные приборов учёта и передавать их ресурсоснабжающей организации».

Директор МУП «Калугатеплосеть» Виктор Устинов в свою очередь сообщил депутатам, что в ближайшее время в муниципальном предприятии начнёт работу собственный расчётный центр. Всю работу, связанную с начислением и сбором платежей «Калугатеплосеть» будет проводить самостоятельно.

«Жители Калуги исправно платят за потреблённые коммунальные ресурсы, собираемость платежей достигает 90%, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — ситуация, когда платежи населения не доходят до «Теплосети», а аккумулируются в расчётном центре, недопустима».

Депутаты дали новому руководству Единого расчётного центра две недели на проведении финансового анализа и аудита, надеюсь, что по истечении этого срока начнётся перечисление средств в МУП «Калугатеплосеть». В противном случае решение этого вопроса будет передано в правоохранительные органы.

Депутаты также рекомендовали Городской управе воздержаться от заключения каких-либо концессионных соглашений в отношении МУП «Калугатеплосеть».

Депутат Денис Курганов поднял вопрос о сохранении в Калуге памятников истории и культуры. За последнее время ряд памятников был безвозвратно утрачен в результате пожаров.

Денис Курганов предложил коллегам рекомендовать Городской управе приостановить продажу объектов недвижимости, признанных памятниками истории и культуры, вывести данные объекты из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий, проработать вопрос сдачи их в аренду за символическую плату с обязательством арендатора провести ремонт и реставрацию, а также рассмотреть вопрос о возобновлении реализации программы по сохранению историко-архитектурного облика Калуги «Старый город».

Предложение было поддержано депутатами.