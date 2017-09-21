Ярославль, 21 сентября, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая может покинуть свой пост в связи с арестом её помощника. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM из неофициальных источников.

Yarregion.ru Екатерина Троицкая

Более того, источники утверждают, что Троицкая уже написала заявление об увольнении по собственному желанию и оно было подписано руководством. Однако в правительстве области эту информацию не подтверждают.

Директор департамента общественных связей Анастасия Костикова после звонка в Управление государственной службы и кадровой политики Ярославской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что «в кадрах такого заявления нет». В приемной вице-премьера заявили, что Екатерина Троицкая в настоящий момент находится на совещании.

Вопрос о возможной отставке Екатерины Троицкой возник в связи с недавним задержанием сотрудниками ФСБ Дмитрия Корнеева, который является её помощником.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, арестованному Дмитрию Корнееву вменяется совершение тяжких преступлений корыстной направленности. По неофициальной информации Корнеев был задержан в ресторане «Макдоналдс» на Московском проспекте города Ярославля при получении взятки. Сейчас идет следствие, которое находится на первоначальном этапе.