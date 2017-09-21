Ярославль, 21 сентября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Депутаты ярославской областной Думы решили обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву по вопросу увеличения объема софинансирования региональной программы по обеспечению детей-сирот жильем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Областная Дума

На заседании комитета областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты рассмотрели информацию областного департамента образования и Уполномоченного по правам ребенка об обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Ярославской области для сирот в этом году обещают купить 275 квартир, потратив на это 395 миллионов рублей, в том числе более 35 миллионов из федерального бюджета. При этом для полной ликвидации очередности требуется 1,7 миллиарда рублей. Ежегодно в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, добавляются около 80 граждан.

«В 2017 году у 1204 детей-сирот нарушается право на жилье. При этом у нас приняты национальные и региональные программы в интересах детей, в соответствии с которыми определена контрольная цифра — предоставлять 300 квартир в год. Данный показатель сейчас не выполняется. При этом федеральный бюджет обязался софинансировать 70 процентов, остальное — область. По факту за последние три года федеральный бюджет выделяет менее 10 процентов. При такой динамике мы не сможем обеспечить эту очередь жильем», — сказал Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

В правительстве региона решением этой проблемы озабочены.

«Я надеюсь, что в этом году нам удастся обеспечить 260 детей-сирот квартирами», — отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.

Информацию члены комитета приняли к сведению и рекомендовали областной Думе обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву по вопросу увеличения объема софинансирования региональной программы по обеспечению детей-сирот жильем.

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